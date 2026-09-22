De quedar 100 metros atrás a ganar dos medallas para Argentina: la historia de José Materano

José Materano tenía 13 años cuando llegó a Argentina desde Valencia, Venezuela. Su futuro en la natación todavía era una incógnita. De hecho, en su primera competencia importante terminó 100 metros detrás del ganador en una prueba de 400 metros libres.

Aquel resultado pudo haber sido el principio del final de una carrera deportiva. Pero Materano decidió seguir. Menos de una década después, a los 23 años, acaba de ganar dos medallas de bronce representando a Argentina en los Juegos Suramericanos 2026, disputados en Santa Fe.

En diálogo con La Argentina Posible, por Cadena 3, el nadador recordó aquel debut y contó cómo logró transformar una experiencia que inicialmente interpretó como un fracaso.

“Lo pensé mucho tiempo, incluso hasta hace relativamente poco”, reconoció sobre la posibilidad de que la natación no fuera lo suyo. Con el tiempo, comenzó a trabajar especialmente su mentalidad. “¿Cómo no puede ser lo mío algo a lo que le he dedicado más de la mitad de mi vida?”, reflexionó.

Materano comenzó a nadar a los 6 años por problemas pulmonares y asma. Al principio, según contó, la natación era principalmente una actividad para aprender a nadar y mejorar su salud.

“Era más que nada por compromiso, realmente, al principio”, explicó. Tampoco disfrutó siempre de la exigencia del deporte de alto rendimiento.

La llegada a Argentina cambió su historia. Su familia decidió dejar Venezuela debido a una combinación de dificultades económicas y la situación social y política que atravesaba el país.

Su padre viajó primero y, después de algunos meses trabajando, llevó a Argentina a José, su madre y su hermana. “Yo siento que encontré mi lugar en el mundo. Desde el primer día que llegué acá, siento que conseguí mi lugar en el mundo”, contó.

Una rutina de alto rendimiento

A los 23 años, Materano lleva buena parte de su vida vinculada a la natación y combina el entrenamiento con sus estudios de Nutrición a distancia en la Fundación Barceló.

Su rutina comienza temprano. Cuando está en su casa, se levanta alrededor de las 5 de la mañana, desayuna y a las 7 ya debe estar en la pileta.

“Es una vida que conlleva muchísimo esfuerzo y muchísima responsabilidad”, describió.

Para los deportistas de alto rendimiento, además del entrenamiento, aparecen exigencias vinculadas con la alimentación, los viajes, los controles médicos y el equipamiento. Materano cuenta con una beca de la Secretaría de Deportes y utiliza las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Según explicó, la beca representa una ayuda y no un salario. Por eso, entre otras cosas, destina parte de ese dinero a gastos como la atención psicológica, suplementos y elementos para entrenar.

Dos medallas y un nuevo objetivo

Las dos medallas de bronce obtenidas en los Juegos Suramericanos representan también una oportunidad para seguir avanzando en su carrera.

En natación, explicó Materano, las clasificaciones a las grandes competencias dependen de las marcas alcanzadas. Su rendimiento en los Suramericanos le permitió quedar entre los tres mejores de Sudamérica y acercarse a los registros necesarios para competir en los Juegos Panamericanos de Lima.

“Estoy con la marca o muy cerca de la marca de los Panamericanos”, señaló, aunque aclaró que todavía debe volver a bajar sus tiempos para conseguir la clasificación.

“Mi sueño era representar a la Selección Argentina”

Materano nació en Venezuela, pero no dudó cuando apareció la posibilidad de representar a Argentina.

“Mi sueño es representar a la Selección Argentina. No quería nada más, quería solamente representar a Argentina”, afirmó.

El nadador explicó que siente un fuerte vínculo con el país que lo recibió durante su adolescencia y le permitió desarrollar su carrera deportiva.

“Yo soy la persona que soy, soy el hombre que soy hoy en día, el deportista y estudiante que soy hoy en día es gracias a este país”, sostuvo. Y agregó: “Lo mínimo que podía hacer por amor era representar a la Selección Argentina”.

Las recientes conquistas tuvieron además un significado especial. Poco antes de los Juegos, Materano sufrió la muerte de su padre.

“Todas las medallas van dedicadas a él”, afirmó. También incluyó a su madre en ese reconocimiento: “No solo para él, para mi mamá y para mi papá, que lo son todo”.

Su historia comenzó con un adolescente que llegó a un país nuevo, dejó atrás su ciudad y sus amigos y tuvo un debut deportivo en el que terminó 100 metros por detrás del primero.

Casi diez años después, aquel mismo nadador subió dos veces al podio con la camiseta argentina. Y mientras busca mejorar sus marcas para llegar a los Panamericanos, Materano sostiene la idea que aprendió durante su recorrido: una primera impresión no necesariamente define hasta dónde puede llegar una persona.

Entrevista de Guillermo López.