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La AFA lanza la Recopa de Campeones: un nuevo torneo triangular a partir de 2027

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó la Recopa de Campeones, que reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional, con un formato triangular desde 2027.

22/09/2026 | 16:23Redacción Cadena 3

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FOTO: Asociación del Fútbol Argentino.

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Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- En una reciente reunión del Comité Ejecutivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo torneo que se implementará en un formato triangular a partir de 2027.

Con esta nueva competencia, el fútbol argentino sumará un total de ocho torneos oficiales por temporada, que incluyen el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, el Campeón de Liga o Tabla Anual, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

La Recopa de Campeones reunirá a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. En caso de que un equipo obtenga más de un título, la plaza se asignará al subcampeón de la Supercopa Argentina, seguido por el subcampeón de la Supercopa Internacional y, si aún persiste la repetición, al subcampeón de la Copa Argentina.

El torneo se desarrollará en sedes neutrales designadas por la AFA, manteniendo un fixture fijo. En el primer partido se enfrentarán el Campeón de la Supercopa Argentina y el Campeón de la Supercopa Internacional.

El segundo partido será entre el Campeón de la Copa Argentina y el perdedor del primer encuentro, mientras que el tercer juego enfrentará al Campeón de la Copa Argentina contra el ganador del primer partido.

Los partidos que terminen empatados tras 90 minutos se decidirán mediante penales. La victoria en el tiempo reglamentario otorgará 3 puntos, la victoria en penales 2 y la derrota en penales 1 punto.

En caso de empate en la tabla final, se aplicarán criterios de desempate que priorizarán la diferencia de gol, los goles a favor, la cantidad de goles recibidos en el tiempo reglamentario y una tabla de Fair Play, que comenzará con 30 puntos, con deducciones por tarjetas a jugadores o cuerpo técnico.

Además, la AFA anunció que las semifinales y finales de los playoffs se disputarán con alargue y en sedes neutrales, permitiendo la presencia de ambas parcialidades.

Lectura rápida

¿Qué torneo aprobó la AFA?
La AFA aprobó la creación de la Recopa de Campeones, que comenzará en 2027.

¿Qué equipos participarán?
Participarán los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

¿Cómo se asignan las plazas si un equipo gana más de un título?
La plaza se asignará al subcampeón de la Supercopa Argentina, luego al subcampeón de la Supercopa Internacional y, si es necesario, al subcampeón de la Copa Argentina.

¿Cómo se desarrollará el torneo?
El torneo tendrá un formato triangular con partidos en sedes neutrales.

¿Qué sucede en caso de empate?
Los partidos empatados se decidirán por penales y los puntos se otorgarán según el resultado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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