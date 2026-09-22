Perito confirma que Diego Maradona falleció por paro cardiorrespiratorio, pero sin causas claras

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Un perito oficial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró este martes que la muerte de Diego Armando Maradona fue resultado de un "paro cardiorrespiratorio", aunque indicó que "no se pudo comprobar con certeza qué lo provocó".

Según fuentes vinculadas al caso, Pablo María Ferrari, quien fue el último testigo en el segundo juicio por el presunto homicidio simple con dolo eventual del reconocido futbolista, subrayó que "no hay vinculación entre la conducta de la psiquiatra" Agustina Cosachov "y el fallecimiento del paciente".

El perito también aclaró que, a pesar de que Maradona había presentado antecedentes cardíacos en 2019 y 2020, los estudios realizados en diversas instituciones, como el Sanatorio Ipensa y la Clínica Olivos, mostraron un funcionamiento cardíaco dentro de parámetros normales. Esto fue informado por voceros de la investigación ante la consulta de NA.

Ferrari llevó a cabo las pericias de la instrucción suplementaria entre 2024 y 2025, junto a otros forenses oficiales. En su testimonio, hizo hincapié en que los diferentes cardiólogos que atendieron al exentrenador "ninguno le indicó medicación para el corazón ni para la hipertensión".

Además, el perito calificó el deceso como un "evento súbito e imprevisible" y rechazó la idea de una agonía prolongada de 12 horas, en contraste con las conclusiones de la junta médica interdisciplinaria. Ferrari también mencionó que no se descartaba la posibilidad de que Maradona hubiera fallecido a causa de COVID-19, ya que no se le realizó un test, aunque destacó que nadie del entorno había manifestado síntomas de coronavirus antes, durante o después del fallecimiento, y que nadie utilizaba barbijo.

El próximo martes 29 de septiembre, los siete imputados en el caso tendrán la oportunidad de dirigirse a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que forman parte del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro.

Las lecturas de alegatos de la Fiscalía y las querellas están programadas para el 8, 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas expondrán sus argumentos el 20, 21 y 22 de octubre.

Los imputados incluyen al neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.