Estudiantes y Flamengo llegan a un acuerdo para el partido de ida en La Plata

FOTO: Estadio UNO, la casa de Estudiantes de La Plata.

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- El club Estudiantes de La Plata se prepara para recibir a Flamengo en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, luego de llegar a un acuerdo entre las directivas de ambos clubes.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había programado este primer encuentro para el jueves 15 de octubre a las 21:30 en Argentina, pero la sede permanecía sin confirmación debido a requisitos establecidos por el organismo.

Uno de los principales desafíos era el número de entradas disponibles para los hinchas visitantes. El Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, donde juega el Pincha, tiene una capacidad total de 32.000 espectadores, pero no podía asegurar las 4.000 localidades exigidas para los aficionados del Mengao.

No obstante, tras negociaciones, ambos clubes lograron establecer un acuerdo que permitirá la venta de las 4.000 entradas necesarias para los seguidores del equipo brasileño en el estadio ubicado en 1 y 57.

El conjunto dirigido por Alexander "Cacique" Medina enfrentará este importante desafío tras haber conseguido una clasificación apretada ante Corinthians en Brasil.

Estudiantes abrirá la serie como local después de haber terminado en el segundo lugar del Grupo A, justo detrás del equipo carioca.

El partido de vuelta se disputará una semana más tarde, el jueves 22 de octubre a las 21:30, en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En la otra semifinal, Fluminense y Palmeiras se enfrentarán, con el primer encuentro programado para el 14 de octubre a las 21:30 en Río de Janeiro, y la revancha el 21 de octubre en San Pablo.

Los vencedores de ambas llaves se enfrentarán en un partido único para definir al campeón del torneo el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.