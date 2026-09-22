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La Justicia dio cinco días al Gobierno para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El juez Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir en cinco días la cautelar vinculada con la norma. La resolución alcanza la actualización de salarios docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles.

22/09/2026 | 20:13Redacción Cadena 3 Rosario

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La resolución alcanza la actualización de salarios docentes y nodocentes y becas estudiantiles.

FOTO: La resolución alcanza la actualización de salarios docentes y nodocentes y becas estudiantiles.

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La Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días la medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrá imponer multas por cada jornada de demora.

La resolución fue dictada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick y alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la recomposición salarial de docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La medida se produjo a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó avanzar con la ejecución de una cautelar que ya se encuentra firme.

Desde Rosario, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, celebró la decisión judicial.

“La Justicia volvió a darnos la razón. Es el resultado de sostener con seriedad y firmeza, sin bajar los brazos, lo que corresponde: una ley debe cumplirse”, señaló el titular de la UNR.

Bartolacci sostuvo además que el sistema universitario continuará reclamando la implementación integral de la norma y pidió que se actualicen los salarios y las becas de acuerdo con lo establecido por la legislación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conflicto por los fondos universitarios

La Ley de Financiamiento Universitario establece mecanismos de actualización de recursos destinados al sistema universitario nacional. Su implementación derivó en una disputa judicial entre las universidades y el Poder Ejecutivo.

La cautelar dictada en la causa había ordenado avanzar con las partidas contempladas por la legislación y fue objeto de distintas instancias de revisión judicial. La resolución conocida este martes considera que todavía no existe un cumplimiento total y fija ahora un plazo para su ejecución.

La decisión se conoció además en una jornada marcada por nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales. En Rosario, docentes de la UNR realizaron este martes una jornada de paro como parte del plan de protesta del sector.

Lectura rápida

¿Qué intimó la Justicia Federal al Gobierno nacional?
La Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar de la Ley de Financiamiento Universitario en cinco días.

¿Quién dictó la resolución?
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick.

¿Qué artículos de la ley están involucrados?
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que se refieren a la recomposición salarial y la actualización de becas.

¿Qué organismo presentó la solicitud?
La solicitud fue presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

¿Qué ocurrió en Rosario en relación a este tema?
En Rosario, docentes de la UNR realizaron una jornada de paro como parte de las protestas del sector.

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