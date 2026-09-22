Incidente en Texas: un agente del ICE balea a un ciudadano venezolano durante una detención

FOTO: Qué saber sobre el ciudadano venezolano baleado por un agente del ICE en Texas

AUSTIN, Texas, EE.UU. — Un episodio reciente en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó contra un ciudadano venezolano ha provocado una ola de protestas en torno a las políticas migratorias implementadas durante la administración del expresidente Donald Trump.

El afectado, Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, se encontraba realizando entregas de comida para DoorDash cuando fue interceptado por agentes del ICE. Según su relato, el incidente ocurrió el domingo, cuando su vehículo fue embestido por una camioneta sin distintivos oficiales de la agencia. Garcés Pérez manifestó que los agentes no le dieron la orden de detenerse ni encendieron luces de emergencia hasta que ya había sido impactado.

El venezolano indicó que al girar en "U" y tratar de estacionarse, recibió un disparo en la espalda. Tras el ataque, fue llevado a un hospital, donde fue dado de alta, pero posteriormente fue detenido por el ICE, permaneciendo con la bala aún alojada en su cuerpo.

De acuerdo con la abogada de Garcés Pérez, él fue trasladado a un centro de detención en el sur de Texas, donde pasó la noche sin recibir la atención médica adecuada. Posteriormente, fue trasladado nuevamente a un hospital debido a su estado de salud, donde se le administró morfina para el dolor.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) no ha proporcionado información sobre las circunstancias que llevaron al tiroteo. En un comunicado, la agencia indicó que Garcés Pérez era objeto de una detención vehicular dirigida, sugiriendo que intentó evadir el arresto, aunque sin ofrecer detalles específicos.

Las autoridades locales, incluida la oficina del fiscal de distrito del condado de Travis, han iniciado su propia investigación sobre el incidente. En una carta enviada al DHS, se solicitó que se mantenga a Garcés Pérez en Estados Unidos hasta que se complete la investigación.

La abogada de Garcés Pérez también destacó que su cliente es solicitante de asilo y que ingresó a Estados Unidos de manera legal, con un permiso de trabajo que, según el DHS, había expirado el año pasado. Sin embargo, Garcés Pérez argumenta que no se justifican las acciones del ICE en este caso.

En medio de un aumento en las redadas migratorias, el tiroteo ha generado un renovado escrutinio hacia las operaciones del ICE. Desde el retorno de Trump a la presidencia, al menos diez personas han perdido la vida durante operativos migratorios, lo que ha intensificado el debate sobre la conducta de los agentes en estas situaciones.