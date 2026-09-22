El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional definió que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina y de la misa que el Pontífice encabezará frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La definición fue transmitida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante una reunión realizada este martes en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional para avanzar en la organización de la visita papal.

El encuentro contó con la participación de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El itinerario oficial incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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También analizan feriados locales y provinciales

El jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, confirmó que la provincia decretará feriados para acompañar las actividades previstas durante la visita del papa León XIV y brindó detalles sobre el operativo que se prepara para su llegada.

Según explicó, el Gobierno nacional estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional por la llegada del Pontífice. Para las jornadas en las que se desarrollen actividades en cada jurisdicción, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán establecer feriados locales.

En el caso de Córdoba, Calvo confirmó que el Gobierno provincial decretará el feriado para el martes 10 de noviembre, jornada en la que está prevista la visita del Papa a la provincia.

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Invitación a gobernadores y legisladores

Karina Milei también anunció que los 24 gobernadores serán invitados al evento que se realizará el domingo por la tarde en el Palacio Libertad.

La convocatoria se extenderá además a diputados y senadores nacionales de todos los partidos políticos, en el marco de las actividades institucionales previstas durante la visita.

La reunión de este martes permitió repasar también aspectos vinculados con la comunicación, la seguridad y la logística del operativo.

Pasajes gratis para los voluntarios

Otro de los anuncios estuvo relacionado con los voluntarios que participarán de la asistencia a los peregrinos durante la visita.

Quienes estén registrados como voluntarios recibirán el beneficio de contar con pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días que León XIV permanezca en el país.

Cada una de las jurisdicciones, en tanto, tendrá a su cargo la responsabilidad presupuestaria de los eventos que organice.

La agenda del Papa en Argentina

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y tendrá como base la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

Durante su estadía mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y participará de actividades institucionales y pastorales. El lunes 9 está prevista la misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles.

El martes 10, el Pontífice viajará a Córdoba, donde desarrollará distintas actividades y celebrará una misa. Finalmente, el miércoles 11 visitará Luján y encabezará una celebración en la Basílica Nuestra Señora de Luján antes de continuar su viaje hacia Perú.

La organización de la visita es coordinada entre el Gobierno nacional, la Conferencia Episcopal Argentina y las jurisdicciones involucradas. La Casa Rosada ya había informado que el operativo contempla tareas conjuntas de logística, seguridad y comunicación para garantizar el desarrollo de las actividades del Pontífice.