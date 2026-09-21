Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV: cómo será la gran vigilia en FAdeA

FOTO: Se espera que miles de personas asistan a FAdeA la noche previa a la misa del Papa.

En el marco de los preparativos para la histórica visita del papa León XIV a la provincia de Córdoba, el sacerdote católico Nicolás Gilardi detalló este lunes a Cadena 3 la organización de la vigilia, que se llevará a cabo en el predio de FADEA.

El presbítero precisó que el recinto abrirá sus puertas a las 18 del 9 de noviembre para facilitar un ingreso progresivo y ordenado de los asistentes.

Asimismo, remarcó que, si bien la propuesta cuenta con un marcado enfoque hacia las juventudes, se trata de una celebración abierta a todas las familias y a la comunidad católica en general.

Según explicó el sacerdote, el programa de la vigilia comenzará formalmente a las 22 y se desarrollará hasta aproximadamente la 1.30 o 2 de la madrugada.

Al término de las actividades, la organización ofrecerá un margen para el descanso nocturno con el objetivo de que los fieles puedan reponer energías antes de la misa matutina.

De esta forma, la jornada busca preparar el clima espiritual de la feligresía en la víspera de la celebración central.

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Respecto al ordenamiento vial y el despliegue logístico, Gilardi anticipó que la circulación vehicular en la zona circundante al predio estará severamente restringida.

La avenida Circunvalación permanecerá cortada en tramos clave debido a que forma parte del recorrido de traslado del Santo Padre desde el aeropuerto. Por este motivo, las autoridades recomendaron evitar el traslado en automóviles particulares —los cuales contarán con un estacionamiento muy acotado— y sugirieron realizar el trayecto caminando con la mayor anticipación posible.

Para la misa agendada en la mañana del 10 de noviembre, la organización proyecta una concurrencia multitudinaria de entre 700.000 y 800.000 personas. Frente a este volumen de asistentes, Gilardi destacó que acudir desde la tarde anterior para participar de la vigilia permitirá descongestionar los accesos e ingresar con mayor tranquilidad. Además, confirmó que el predio contará con una infraestructura de asistencia integral que incluirá carpas médicas, puestos de hidratación y servicios sanitarios.

La visita a Córdoba se inscribe en la séptima gira internacional del pontificado de León XIV, la cual comprenderá también actividades en Uruguay y Perú. Por último, el sacerdote renovó la convocatoria tanto para los residentes locales como para las delegaciones de feligreses que se desplazarán desde provincias como San Juan, San Luis, La Pampa, Mendoza y Tucumán. Gilardi concluyó expresando la alegría con la que la Iglesia local trabaja para recibir al Sumo Pontífice en un acontecimiento histórico.