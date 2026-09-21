Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.
El sorteo número 13038 de la Quiniela Turista se realizó el lunes 21 de septiembre a las 22:15, con el número a la cabeza 7064, que representa "A primera (Llanto)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13038 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7064, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Llanto).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7064
2° 4093
3° 7949
4° 1369
5° 6480
6° 1232
7° 1004
8° 3237
9° 7450
10° 6123
11° 6401
12° 0470
13° 5602
14° 2647
15° 6675
16° 3804
17° 5750
18° 7814
19° 8759
20° 1776
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13038 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 21 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7064.
¿Qué significa el número 7064?
Se interpreta como "A primera (Llanto)".
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números del 2° al 20° son 4093, 7949, 1369, 6480, 1232, 1004, 3237, 7450, 6123, 6401, 0470, 5602, 2647, 6675, 3804, 5750, 7814, 8759 y 1776.