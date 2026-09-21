Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.

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El número de sorteo 13038 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 7064, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Llanto).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7064

2° 4093

3° 7949

4° 1369

5° 6480

6° 1232

7° 1004

8° 3237

9° 7450

10° 6123

11° 6401

12° 0470

13° 5602

14° 2647

15° 6675

16° 3804

17° 5750

18° 7814

19° 8759

20° 1776