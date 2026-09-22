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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 6° y 13°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento moderado. Conocé más detalles del pronóstico.

22/09/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre

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El clima en Salta para este martes 22 de septiembre se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se sitúa en un 67%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste, lo que puede generar un leve aumento en la sensación de frío.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con nubes cubiertas, lo que limita la entrada de luz solar y mantiene las temperaturas en niveles más bajos. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para este martes, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento y la humedad pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el miércoles 23 de septiembre la temperatura mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo despejado. El jueves 24, las temperaturas oscilarán entre 11° y 30°, con algunas nubes. Para el viernes 25, se espera un aumento significativo en las temperaturas, con mínimas de 15° y máximas de 33°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el sábado 26 se prevé una mínima de 19° y una máxima de 36°, manteniendo el cielo despejado.

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