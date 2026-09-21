Juegos Suramericanos: Rosario recibió más de 135 mil visitantes en la primera semana
El movimiento turístico generó un impacto económico estimado en $11.180 millones, con alojamientos de alta categoría completos y una importante presencia de extranjeros.
21/09/2026 | 21:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El público disfruta de los Juegos Suramericanos.
Rosario recibió más de 135 mil visitantes entre el 14 y el 20 de septiembre, durante la primera semana de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Según el relevamiento del Observatorio de Turismo del ETUR, el movimiento generó un impacto económico estimado en $11.180 millones.
El turismo internacional tuvo un peso importante: el 65% de las personas consultadas en el Fan Fest eran extranjeras. También hubo una fuerte llegada desde otras provincias, principalmente Buenos Aires, Córdoba y distintos puntos de Santa Fe.
/Inicio Código Embebido/
?? ASÍ SE VIVE EL FAN FEST DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS EN EL PARQUE INDEPENDENCIA— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 15, 2026
El Parque Independencia es uno de los puntos de encuentro de los Juegos Suramericanos en Rosario, con una jornada que combina música, gastronomía, actividades recreativas y propuestas culturales. pic.twitter.com/YeIuvFv0wv
/Fin Código Embebido/
La actividad se reflejó especialmente en los alojamientos. Los hoteles de cinco estrellas registraron 100% de ocupación, mientras que los de cuatro estrellas superaron el 90%, con picos del 95%. En las demás categorías, los niveles se ubicaron entre el 87% y el 90%, además de una alta demanda de departamentos temporarios.
El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, señaló que también hubo alta demanda de empresas de traslados, alquiler de vehículos y vans. Los Juegos finalizarán el sábado, pero la ciudad mantendrá una agenda con eventos deportivos, culturales y musicales, entre ellos el partido Racing-Boca por Copa Argentina y competencias de automovilismo.
Lectura rápida
¿Cuántos visitantes recibió Rosario durante la primera semana de los Juegos Suramericanos? Más de 135 mil visitantes.
¿Qué impacto económico generó el evento? Un impacto económico estimado en $11.180 millones.
¿Cuál fue el porcentaje de turistas extranjeros en el Fan Fest? El 65% de las personas consultadas eran extranjeras.
¿Qué ocupación tuvieron los hoteles de cinco estrellas? Registraron 100% de ocupación.
¿Qué eventos están programados después de los Juegos? La ciudad mantendrá una agenda con eventos deportivos, culturales y musicales, incluyendo el partido Racing-Boca por Copa Argentina.