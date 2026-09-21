Juegos Suramericanos: Rosario recibió más de 135 mil visitantes en la primera semana

Rosario recibió más de 135 mil visitantes entre el 14 y el 20 de septiembre, durante la primera semana de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Según el relevamiento del Observatorio de Turismo del ETUR, el movimiento generó un impacto económico estimado en $11.180 millones.

El turismo internacional tuvo un peso importante: el 65% de las personas consultadas en el Fan Fest eran extranjeras. También hubo una fuerte llegada desde otras provincias, principalmente Buenos Aires, Córdoba y distintos puntos de Santa Fe.

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?? ASÍ SE VIVE EL FAN FEST DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS EN EL PARQUE INDEPENDENCIA



El Parque Independencia es uno de los puntos de encuentro de los Juegos Suramericanos en Rosario, con una jornada que combina música, gastronomía, actividades recreativas y propuestas culturales. pic.twitter.com/YeIuvFv0wv — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 15, 2026

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La actividad se reflejó especialmente en los alojamientos. Los hoteles de cinco estrellas registraron 100% de ocupación, mientras que los de cuatro estrellas superaron el 90%, con picos del 95%. En las demás categorías, los niveles se ubicaron entre el 87% y el 90%, además de una alta demanda de departamentos temporarios.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, señaló que también hubo alta demanda de empresas de traslados, alquiler de vehículos y vans. Los Juegos finalizarán el sábado, pero la ciudad mantendrá una agenda con eventos deportivos, culturales y musicales, entre ellos el partido Racing-Boca por Copa Argentina y competencias de automovilismo.