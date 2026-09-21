Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 21 de septiembre.
El sorteo número 26567 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 21 de septiembre a las 21:00, con el número 9153 como ganador a primera, representando "El Barco". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26567, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9153, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).
1° 9153
2° 6058
3° 8695
4° 8302
5° 2117
6° 7266
7° 3476
8° 7675
9° 4129
10° 1418
11° 7920
12° 0368
13° 8817
14° 2611
15° 8616
16° 4802
17° 8251
18° 1962
19° 8972
20° 9735
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en Argentina, donde los participantes confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La interpretación de los números también juega un papel importante en la elección de las apuestas, como es el caso del número 9153, que representa A primera (El Barco).
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26567 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 21 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 9153.
¿Qué representa el número 9153?
Se interpreta como A primera (El Barco).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.