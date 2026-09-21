FOTO: Nuevo perito asegura que la muerte de Maradona fue de causa aguda en juicio por homicidio

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Un perito oficial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, quien determinó que la muerte de Diego Armando Maradona fue "aguda", declarará este martes en el juicio que se encuentra en su recta final.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Pablo María Ferrari, jefe de la Asesoría Pericial de San Isidro, dependiente del máximo tribunal provincial, y que fue convocado por la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov.

El legista llevó a cabo, junto a otros forenses oficiales, las pericias de la Instrucción Suplementaria entre 2024 y 2025.

Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, dialogó con NA y consignó que la Junta Médica Interdisciplinaria de 2021 y el análisis realizado por la Asesoría Pericial de San Isidro "coinciden" en que el astro argentino falleció de un "evento cardíaco".

"La diferencia está en que la Junta de la Policía dice que fue algo crónico con una agonía de 12 horas máximo y la Asesoría Pericial de la Suprema Corte dice que es un evento agudo, inclusive de minutos", explicó el letrado.

En este sentido, sostuvo que "hay una discusión pericial con dos hipótesis y no se llegó a una certeza probatoria en relación a qué causó la descompensación", pero la "única certeza" a la que arribaron los investigadores se vincula con que la medicación psiquiátrica "no fue la causa".

Además de Cosachov, se encuentran imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona el neurocirujano y ex médico de confianza del paciente, Leopoldo Luque; psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.