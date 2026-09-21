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Intensa búsqueda de kayakistas desaparecidos en Santa Teresita por condiciones climáticas adversas

Las dos personas ingresaron al mar alrededor de las 10:00 de este lunes, pero al no poder salir una de ellas logró comunicarse con la fuerza federal marítima.

21/09/2026 | 21:51Redacción Cadena 3

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Intensa búsqueda de kayakistas desaparecidos en Santa Teresita por condiciones climáticas adversas

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- Dos kayakistas permanecen desaparecidos y son intensamente buscados en el mar por efectivos de Prefectura Naval en la localidad balnearia de Santa Teresita, donde las condiciones climáticas eran adversas a raíz de los fuertes vientos que se registraban.

Las dos personas ingresaron al mar alrededor de las 10:00 de este lunes, pero al no poder salir una de ellas logró comunicarse con la fuerza federal marítima para advertir sobre la situación.

De inmediato, personal de Prefectura Naval inició un operativo que resultaba complicado debido a las malas condiciones climáticas.

Los efectivos emplearon el protocolo de búsqueda habitual para estos casos y una moto de agua se dirigió hacia el lugar, pero los kayakistas ya no estaban.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, uno de los kayaks es modelo Karku, de color verde, mientras que el segundo es modelo Escualo, de color turquesa, según la información difundida para colaborar con su identificación.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Santa Teresita?
Dos kayakistas desaparecieron en el mar y son buscados por la Prefectura Naval.

¿Cuándo ingresaron al mar?
Los kayakistas ingresaron al agua alrededor de las 10:00 de este lunes.

¿Cómo se comunicó uno de ellos?
Uno de los kayakistas logró comunicarse con la fuerza marítima para alertar sobre su situación.

¿Qué complicó la búsqueda?
Las malas condiciones climáticas y los fuertes vientos dificultaron el operativo de búsqueda.

¿Qué modelos de kayaks se buscan?
Se busca un kayak modelo Karku, de color verde, y otro modelo Escualo, de color turquesa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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