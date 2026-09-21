Incidentes en el Congreso por la Ley Bases: nueve detenidos irán a juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal, con la intervención unipersonal del juez Gustavo Hornos, declaró inadmisible este lunes el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Brian Ezequiel Ortiz, uno de los detenidos durante los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado debatía la Ley Bases, el 12 de junio de 2024, según detalló Clarín.

De esta manera, quedó firme la decisión que había rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba —conocida como probation— presentado por Ortiz. El acusado deberá afrontar el juicio oral y público.

Ortiz está acusado como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado.

Según la acusación, habría agredido con golpes de puño y puntapiés a efectivos policiales en la zona de Rivadavia y Callao durante la jornada de protestas. Se trata de la hipótesis de la acusación, que deberá ser analizada en el juicio.

La defensa, encabezada por la abogada Myriam Elisabet Espinoza, había solicitado la probation y ofrecido una reparación económica de $250.000, además de tareas comunitarias. Entre sus argumentos señaló que Ortiz no tenía antecedentes penales.

Los incidentes frente al Congreso

La jornada del 12 de junio de 2024 estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad mientras el Senado debatía la Ley Bases. Se registraron lanzamiento de piedras y otros objetos, vehículos incendiados y vandalizados, entre ellos un móvil de Cadena 3, y un amplio operativo policial.

En total, fueron detenidas 33 personas. Nueve de ellas llegaron a juicio oral: Daniela Calarco Arredondo, Walter Quiroga, David Sica, Guillermo Domínguez, Nicolás Antonecchia, Roberto de la Cruz Gómez, Cristian Valiente, Héctor Mallea y Brian Ortiz.

El fallo de Hornos del 21 de septiembre rechazó la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema mediante el recurso extraordinario. El magistrado consideró que la defensa no logró demostrar una cuestión federal suficiente ni la arbitrariedad que alegaba.

Así, Ortiz deberá afrontar el juicio oral y público por su presunta participación en los hechos ocurridos frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases. La decisión constituye, además, un antecedente para los otros ocho procesados que llegaron a juicio.