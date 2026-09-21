FOTO: Meta lanza Muse, su nuevo agente de IA que supera a ChatGPT en descargas iniciales

Meta lanzó su nuevo agente de inteligencia artificial, Muse, el 9 de septiembre de 2026, y los datos preliminares sugieren que ha superado a ChatGPT en términos de descargas y usuarios activos diarios en los Estados Unidos y Canadá. Según estimaciones de Apptopia, Muse alcanzó 1.8 millones de descargas en sus primeros 12 días, en comparación con 1.3 millones de ChatGPT en el mismo período.

Además, Muse también reportó más usuarios activos diarios que ChatGPT durante su lanzamiento, con 642,000 usuarios en comparación con 231,000 de ChatGPT en ese momento.

Para realizar una comparación más precisa, Apptopia analizó solo los datos de iOS en el mercado estadounidense y canadiense para ambas aplicaciones durante sus primeras dos semanas. A pesar de que ChatGPT se lanzó globalmente en iOS, Muse está disponible tanto en la App Store de Apple como en Google Play, aunque solo en EE. UU. y Canadá.

En total, Muse ha logrado 2.8 millones de instalaciones globales en sus primeros 12 días. Su crecimiento ha sido continuo, ya que ha pasado de ser la segunda aplicación más descargada en la App Store de EE. UU. a alcanzar el primer puesto, superando a ChatGPT, según reportes de Business Insider.

Apptopia también destacó que más del 95% de los usuarios de Muse también son usuarios de Facebook, y el 63% son usuarios de Instagram. Esto sugiere que Meta podría estar utilizando su estrategia de promoción cruzada, similar a la que aplicó con el lanzamiento de Threads, para impulsar el uso de Muse.

Por el momento, Meta no ha proporcionado cifras oficiales sobre la adopción inicial de Muse, pero los datos de Apptopia indican que el nuevo agente de IA tiene potencial para convertirse en uno de los principales productos de la compañía.