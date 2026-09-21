Ganá una moto 0KM: Cadena 3 y Familia Parra sortean una SYM Citycom 300 en el mes de la primavera

FOTO: Familia Parra y Cadena 3 sortean un scooter SYM en el Mes de la Primavera.

Cadena 3 y Familia Parra lanzan este lunes 21 de septiembre un sorteo con motivo del mes de la primavera: el sorteo de una moto 0KM SYM Citycom 300, un vehículo que combina la agilidad de un scooter con la potencia, la estabilidad y el confort necesarios para ir más lejos.

El premio es una verdadera aliada para el día a día: su motor de 300 cc, la transmisión automática y sus ruedas de 16 pulgadas la convierten en la opción perfecta para moverse con comodidad por la ciudad y disfrutar la ruta con total confianza. Un scooter pensado tanto para el ida y vuelta de todos los días como para las escapadas de fin de semana, ideales ahora que sube la temperatura.

La activación se realizará a través de Juntos, por Cadena 3 Argentina.

Para participar, los interesados deben ingresar a la web o a la app oficial de Cadena 3, hacer clic en el banner de la promoción y completar el formulario con sus datos personales. La recepción de respuestas estará abierta hasta el viernes 25 de septiembre, momento en el que se anunciará al afortunado ganador en vivo.

De esta manera, Cadena 3 y Familia Parra celebran la llegada de la primavera premiando la fidelidad de su audiencia con un premio que invita a salir, recorrer y disfrutar del buen tiempo sobre dos ruedas.