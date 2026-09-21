Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este lunes 21

Rosario, Rafaela y Paraná serán escenario de una nueva jornada con definiciones, cruces y partidos, con participación argentina en distintas disciplinas. Habrá actividad desde la mañana y varias instancias por medallas durante la tarde y la noche.

Los deportes de conjunto tendrán varios de los principales atractivos: Argentina enfrentará a Bolivia en vóley indoor masculino, a Venezuela en fútbol masculino y a Brasil en polo acuático. Además, el seleccionado masculino de rugby 7 disputará la final por la medalla de oro ante Chile y el sóftbol masculino tendrá dos partidos durante la jornada.

Rosario

La actividad comenzará a las 9 con bádminton por equipos en ISEF 11, frontball en el Monumento Nacional y las rondas clasificatorias de ráquetbol y squash. A las 10, en La Rural Nave B, comenzará la lucha grecorromana.

El fútbol tendrá varios partidos. A las 10, Paraguay enfrentará a Uruguay en el estadio de Newell''s, mientras que Paraguay y Chile jugarán por el femenino en la Asociación Rosarina de Fútbol. A las 15, Perú se medirá con Panamá y Venezuela enfrentará a Argentina.

También habrá tenis desde las 10 en el Óvalo Hipódromo, con individuales y dobles. En ese mismo escenario, el rugby 7 tendrá sus definiciones por las medallas desde las 18.52.

La gimnasia tendrá finales durante la jornada. La modalidad trampolín comenzará sus definiciones a las 12.52 y la gimnasia rítmica tendrá sus finales desde las 14, ambas en la Invencible Arena.

El polo acuático tendrá partidos desde las 12 en el Museo/Centro Acuático y Argentina cerrará la jornada ante Brasil desde las 19.30. Además, el tenis de mesa tendrá cuartos de final y semifinales de dobles en el Club Provincial.

En vóley indoor masculino, Perú y Paraguay jugarán desde las 10 en el Estadio Claudio Newell''s, mientras que Argentina enfrentará a Bolivia desde las 15. La pelota goma trinquete tendrá sus cruces desde las 17 en el Club GER.

Rafaela y Paraná

Rafaela tendrá una jornada dedicada al ciclismo de pista en el Velódromo. Las pruebas comenzarán a las 11.05 con velocidad masculina y las primeras etapas del ómnium femenino. Desde las 18.05 habrá semifinales y las finales de velocidad están previstas para las 19.15.

En Paraná, el sóftbol masculino tendrá tres partidos en el Estadio Internacional: Perú-Venezuela a las 14, Bolivia-Argentina a las 16.30 y Argentina-Venezuela a las 19.

Los horarios pueden sufrir modificaciones. La agenda actualizada puede consultarse en santafe2026.ar y en la aplicación SantaFe2026, donde también está disponible la información sobre las sedes y el QR gratuito para ingresar a los Fan Fest.