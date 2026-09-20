FOTO: Villa Carlos Paz celebra este domingo una nueva edición de su clásica Fiesta de la Primavera.

FOTO: Villa Carlos Paz celebra este domingo una nueva edición de su clásica Fiesta de la Primavera.

FOTO: Villa Carlos Paz celebra este domingo una nueva edición de su clásica Fiesta de la Primavera.

FOTO: Una multitud celebra la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz.

FOTO: Villa Carlos Paz celebra una nueva edición de su clásica Fiesta de la Primavera.

FOTO: Una multitud celebra la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz.

Villa Carlos Paz celebra una nueva edición de la Fiesta de la Primavera más grande de Argentina en el tradicional Playón del Rally.

El megaevento se lleva a cabo este domingo 20 de septiembre a partir de las 18, con una multitudinaria convocatoria de jóvenes y delegaciones provenientes de diversos puntos del país y estados limítrofes.

La grilla artística principal ofrece shows en vivo con entrada libre y gratuita en el escenario mayor, donde se presentarán bandas como SER, Los Tipitos, Kapanga y DesaKTa2, entre otros artistas invitados.



Martín Fabio, el "Mono" de Kapanga.

El cronograma musical se extenderá desde el atardecer del domingo hasta las primeras horas de la madrugada del lunes 21.

Para garantizar la seguridad del festejo, las autoridades dispusieron un amplio operativo de prevención y un esquema especial de transporte con colectivos que ingresarán directo a las inmediaciones del predio.

Asimismo, se fijó una veda de alcohol estricta: los boliches e intendencias del rubro nocturno pudieron vender bebidas alcohólicas hasta las 2 de la mañana del domingo, momento en que comenzó la prohibición que rige en toda la ciudad y zonas aledañas hasta las 4 de la mañana del lunes 21.