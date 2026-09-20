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Alerta naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires para este domingo

Las malas condiciones climáticas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas intensas.

20/09/2026 | 12:51Redacción Cadena 3

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Alerta naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires para este domingo

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Buenos Aires, 20 septiembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta naranja para la Ciudad y sus alrededores debido a lluvias y tormentas fuertes, algunas de ellas potencialmente severas, que se esperan en las próximas horas.

"Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 100 kilómetros por hora", indicó el Gobierno porteño en un comunicado dirigido a la prensa.

Además, se advirtió que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual".

Según informes de la Agencia Noticias Argentinas, este fenómeno meteorológico podría estar relacionado con el fortalecimiento de "El Niño", cuyo impacto en Buenos Aires se hará más evidente con la llegada de la primavera.

Lectura rápida

¿Qué tipo de alerta se emitió?
Se emitió un alerta naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires.

¿Quién emitió el alerta?
El alerta fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué se espera para el clima?
Se esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h.

¿Cuánto se prevé que llueva?
Se prevén acumulaciones de entre 20 y 50 milímetros de lluvia.

¿Qué fenómeno climático está vinculado?
El fenómeno está vinculado al fortalecimiento de "El Niño".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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