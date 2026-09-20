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El cardenal Ángel Rossi invitó a reflexionar sobre la misericordia de Dios y su amor universal

En su homilía dominical, el arzobispo de Córdoba ahondó en la parábola de los trabajadores de la viña, que, según explicó, “desarma la lógica y contradice los criterios de la justicia humana”. Escuchá.

20/09/2026 | 13:37Redacción Cadena 3

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El cardenal Ángel Rossi presidió la misa de este domingo.

FOTO: El cardenal Ángel Rossi presidió la misa de este domingo.

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