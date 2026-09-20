Juegos Suramericanos: por el clima, suspenden este domingo los Fan Fest en las tres sedes

FOTO: La medida alcanza a Rosario, Santa Fe y Rafaela por los alertas meteorológicos vigentes.

La organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 resolvió suspender este domingo todas las actividades previstas en los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela debido a las condiciones climáticas y a los alertas meteorológicos vigentes.

En Rosario, la medida también alcanza a las competencias de rugby 7 y fútbol, que serán reprogramadas para este lunes. En tanto, las disciplinas que se desarrollan en estadios cubiertos continuarán de acuerdo con la programación prevista.

La suspensión comprende al rugby 7 en el Hipódromo de Rosario, el fútbol masculino en el estadio Marcelo Bielsa de Newell''s Old Boys y el fútbol femenino en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol.

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Quienes hayan adquirido entradas para esas competencias podrán utilizarlas este lunes, una vez confirmados los nuevos horarios, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Las competencias bajo techo continúan

Pese a la suspensión de los entrenamientos oficiales, las competencias indoor previstas para este domingo en Rosario se mantienen según el cronograma.

Además, el único ingreso habilitado para acceder a los espacios deportivos ubicados en el Parque Independencia será por 27 de Febrero y bulevar Oroño.

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En Santa Fe, la suspensión alcanza a las actividades previstas en el Fan Fest y a los entrenamientos de la jornada. En cambio, los partidos de Las Leonas y Los Leones se disputarán como estaba previsto, al igual que el resto de las competencias bajo techo.

En Rafaela se aplicó una medida similar: quedaron suspendidas las actividades del Fan Fest y los entrenamientos, mientras que las propuestas indoor permanecen confirmadas.

Desde la organización recomendaron a quienes concurran a los distintos escenarios deportivos extremar las precauciones durante los traslados y seguir las indicaciones del personal de seguridad.