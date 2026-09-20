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Alerta naranja por tormentas para Rosario y la región durante este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional amplió la advertencia para este domingo. En Rosario, los fenómenos de mayor intensidad se esperan durante la tarde, mientras que hacia la noche el nivel de alerta descenderá a amarillo.

20/09/2026 | 09:42Redacción Cadena 3 Rosario

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó fenómenos de fuerte intensidad para la región.

FOTO: El Servicio Meteorológico Nacional anticipó fenómenos de fuerte intensidad para la región.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió el área alcanzada por las tormentas previstas para este domingo 20 de septiembre. Rosario continúa dentro de la zona bajo nivel naranja, con una desmejora de las condiciones esperada para las próximas horas.

Según el pronóstico oficial, el período de mayor intensidad en la ciudad y la región se concentrará durante la tarde. Hacia la noche, la advertencia descenderá a nivel amarillo.

La actualización extendió el nivel naranja a otros sectores del centro y sur de Santa Fe. Además de Rosario, abarca los departamentos Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y San Martín.

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Qué implica la alerta naranja

El nivel naranja indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente. Las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas, caída de granizo y abundante lluvia en períodos breves.

El SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. También aconseja mantenerse alejado de árboles, postes y tendidos eléctricos.

En caso de lluvias intensas, se solicita no circular por calles anegadas y seguir las actualizaciones oficiales, debido a que los horarios y las zonas afectadas pueden modificarse durante la jornada.

Lectura rápida

¿Qué se amplió? La alerta de tormentas del SMN se amplió para el domingo 20 de septiembre.

¿Quién está afectado? La ciudad de Rosario y otros departamentos de Santa Fe están bajo alerta naranja.

¿Cuándo se espera mayor intensidad? Durante la tarde del domingo 20 de septiembre.

¿Dónde se extiende la alerta? Además de Rosario, incluye departamentos de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

¿Por qué es importante la alerta naranja? Indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población y el entorno.

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