Enfermedades respiratorias en adultos mayores: segunda causa de mortalidad y aumento de consultas

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- La longevidad ha aumentado gracias a los avances médicos, lo que ha generado nuevos retos para la sociedad, especialmente en los adultos mayores. A medida que las personas envejecen, su organismo presenta una menor actividad y una disminución de la capacidad inmunológica, lo que puede incrementar la vulnerabilidad a diversas enfermedades, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

Las enfermedades respiratorias son la segunda causa de muerte en este grupo etario, con neumonías bacterianas o virales, enfermedades crónicas como EPOC y asma, además de patologías asociadas al tabaquismo y colagenopatías como las más comunes.

"Los adultos mayores son más vulnerables a las patologías respiratorias, especialmente aquellos con inmunidad reducida, comorbilidades como diabetes o que reciben tratamientos con corticoides. Los asmáticos también deben tener especial cuidado", comentó la Dra. Gloria Apelbaum (M.N. 40.627), médica de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA.

El tabaquismo es otro factor de riesgo significativo. La especialista explicó: "Fumar genera un estado inflamatorio y puede asociarse a obesidad, problemas cardiovasculares, dificultades respiratorias y enfermedades malignas, lo que acorta la expectativa de vida".

La prevención empieza desde jóvenes

"Adoptar buenos hábitos desde joven es clave para alcanzar una vejez saludable", afirmó la neumonóloga. Se recomienda realizar controles médicos al menos cada seis meses, mantener una dieta equilibrada, descansar adecuadamente y hacer ejercicio adaptado a la edad, lo que mejora la actividad inmunológica.

Para quienes padecen asma, seguir un tratamiento adecuado durante toda la vida y controlar las comorbilidades es fundamental. La vacunación es otra herramienta esencial de prevención.

Es crucial actualizar las vacunas del Calendario Nacional en todas las etapas de la vida. En adultos mayores, se deben priorizar las vacunas antigripales, contra el neumococo, el virus sincicial respiratorio y la de COVID.

La Dra. Apelbaum también advirtió sobre el virus sincicial respiratorio (VSR), cuyo aumento en los últimos años ha generado más casos de infecciones respiratorias y neumonías que requieren hospitalización. Además, enfatizó la importancia de la vacunación anual contra COVID debido a las mutaciones del virus.

Para reducir la exposición a enfermedades respiratorias, la especialista aconseja evitar ambientes cerrados con mucha gente, utilizar barbijo en esas situaciones y mantener una buena higiene de manos. También es esencial evitar la inactividad, tanto física como mental, para preservar la inmunidad.

Dejar de fumar y consultar al médico

La recomendación de evitar el tabaco se aplica a todas las edades. La Dra. Apelbaum también destacó los efectos negativos del cigarrillo de marihuana y el vapeo en la salud respiratoria.

Iniciar un tratamiento para dejar de fumar reduce significativamente los riesgos asociados al tabaco y puede aumentar la esperanza de vida. Ante un resfriado común, si los síntomas persisten más de 48 horas o aparecen complicaciones, es fundamental consultar a un médico, especialmente en pacientes con comorbilidades severas que afectan la inmunidad.

Agencia NA

