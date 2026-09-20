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Ex combatientes argentinos rinden homenaje en Malvinas con bandera inspirada en la Selección

Una delegación de ex combatientes y familiares recordó a los caídos en la guerra de 1982 con una bandera similar a la que mostraron los jugadores argentinos tras vencer a Inglaterra en el Mundial.

20/09/2026 | 11:02Redacción Cadena 3

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Ex combatientes argentinos rinden homenaje en Malvinas con bandera inspirada en la Selección

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Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Un grupo de ex combatientes y familiares de soldados argentinos que perdieron la vida en la guerra de 1982 se trasladó a las Islas Malvinas para rendir homenaje en el cementerio de Darwin, donde desplegaron banderas argentinas.

La delegación, compuesta por miembros de diversos centros de veteranos y familiares, mostró también una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas", replicando el diseño y la tipografía de la que fue exhibida por los jugadores de la Selección Argentina tras su victoria frente a Inglaterra en el último Mundial de fútbol.

Un video divulgado por la agencia española EFE muestra a los participantes entonando el himno nacional argentino durante el emotivo homenaje a los soldados cuyos restos reposan en el cementerio.

Recorrido por los sitios de combate

Durante su visita, la delegación recorrió Puerto Argentino y otros lugares donde se desarrollaron combates durante la guerra del Atlántico Sur en 1982.

Los testimonios de los ex combatientes Ramón Robles y Eduardo Albornoz fueron recogidos por EFE. "Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia", manifestó Robles.

El veterano también comentó: "Nuestro gobierno de ese momento lo que hizo fue hacerles un favor a los habitantes de las islas porque hoy son los millonarios de la zona".

Albornoz, por su parte, recordó las difíciles condiciones que enfrentaron los soldados durante el conflicto, afirmando: "En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar" y añadió: "En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos".

El viaje de la delegación concluyó el viernes pasado, tras los homenajes y recorridos realizados a lo largo de la semana en las Islas Malvinas.

Lectura rápida

¿Quiénes realizaron el homenaje?
Ex combatientes y familiares de soldados caídos en la guerra de 1982.

¿Dónde se llevó a cabo el homenaje?
En el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.

¿Qué bandera mostraron los homenajeantes?
Una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", similar a la de la Selección Argentina.

¿Cuál fue el propósito del viaje?
Rendir homenaje y cerrar una historia para los ex combatientes.

¿Qué recordaron los veteranos sobre el conflicto?
Las difíciles condiciones que enfrentaron, incluyendo la pérdida de peso y el corto tiempo de servicio militar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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