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Juegos Suramericanos Notas

Cuatro medallas rosarinas en un sábado memorable de podios en los Suramericanos

Ivo Dargoltz obtuvo el bronce en judo; Tobías y Francisco Giorgis ganaron plata y bronce en esquí náutico; y Martina Bednarek fue subcampeona con Las Panteras. Además, hubo destacadas actuaciones en otras disciplinas.

20/09/2026 | 10:53Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario volvió a celebrar una jornada de podios en los Juegos Suramericanos,

FOTO: Rosario volvió a celebrar una jornada de podios en los Juegos Suramericanos,

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Rosario volvió a celebrar una jornada de podios en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este sábado, representantes de la ciudad sumaron cuatro nuevas medallas para la delegación argentina en judo, esquí náutico y vóley.

Ivo Dargoltz obtuvo el bronce en la categoría masculina hasta 100 kilos de judo; los hermanos Tobías y Francisco Giorgis ganaron plata y bronce, respectivamente, en esquí náutico; y Martina Bednarek se consagró subcampeona con la selección argentina de vóley.

FOTO: Ivo Dargoltz obtuvo el bronce en la categoría masculina hasta 100 kilos de judo.

Dargoltz celebró el bronce en su ciudad

En el Invencible Rosario, Dargoltz protagonizó una jornada especial ante un estadio colmado. El judoca rosarino se quedó con el tercer puesto después de derrotar al colombiano Francisco Balanta. En semifinales había caído frente al venezolano Samuel Corzo.

Para el deportista, el podio tuvo un significado particular por el lugar y por el camino recorrido. “Este es el significado de un montón de ‘no’”, resumió al referirse a las horas de entrenamiento y a los encuentros con familiares y amigos que debió postergar para dedicarse al tatami.

“Poder representar a mi país, a mi provincia y dedicarle tanto esfuerzo para que se dé de esta forma, en mi ciudad y en mi casa, es increíble”, expresó después de recibir la medalla.

La otra gran noticia llegó desde Lago Sur, en la ciudad de Santa Fe, donde Tobías y Francisco Giorgis compartieron el podio de la prueba overall masculina de esquí náutico.

Tobías conquistó la medalla de plata, mientras que Francisco obtuvo el bronce, en otra destacada actuación de los hermanos rosarinos en una competencia internacional.

El vóley también aportó una medalla para la ciudad. Martina Bednarek integró la selección argentina que terminó segunda en el torneo femenino y se quedó con la presea de plata.

Las Panteras cerraron su participación con una victoria por 3-0 ante Colombia. Bednarek volvió a representar al seleccionado nacional en una competencia continental disputada en Rosario, con el estadio cubierto Claudio Newell como escenario.

Lectura rápida

¿Qué se celebró en Rosario? Se celebró una jornada de podios en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Quiénes obtuvieron medallas? Ivo Dargoltz, Tobías y Francisco Giorgis, y Martina Bednarek.

¿Cuándo ocurrió el evento? Ocurrió el sábado durante los Juegos Suramericanos.

¿Dónde se llevaron a cabo las competencias? Se llevaron a cabo en Rosario y Lago Sur, en Santa Fe.

¿Cómo se sintió Dargoltz tras obtener su medalla? Dargoltz expresó que fue un logro increíble representar a su país en su ciudad.

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