El golazo de Enzo Fernández que llevó al Manchester City a la cima de la Premier League
El volante argentino abrió el marcador en el 5-3 ante Sunderland, resultado que dejó al equipo de Manchester como único líder.
FOTO: Enzo Fernández anotó su primer gol en Manchester City.
Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Enzo Fernández destacó en el triunfo del Manchester City por 5-3 ante Sunderland, marcando el primer gol del partido a los nueve minutos.
El mediocampista argentino ejecutó un tiro libre que superó al arquero rival, colocando a su equipo en ventaja en un encuentro vibrante.
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¡¡¡DAME ENZO, DAME DAME ENZO!!! ¡ENZO FERNÁNDEZ ENGAÑÓ AL ARQUERO Y MARCÓ UN GOLAZO DE TIRO LIBRE PARA EL CITY ANTE SUNDERLAND! ¡PRIMER TANTO PARA EL ARGENTINO EN LOS CIUDADANOS!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
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El partido, que finalizó con un total de ocho goles, dejó al City como líder de la tabla, aprovechando la caída del Arsenal ante Brighton.
Rayan Cherki, Antoine Semenyo —en dos ocasiones— y Erling Haaland sumaron los goles del ganador, mientras que Brian Brobbey anotó los tres tantos del Sunderland.
Lectura rápida
¿Quién anotó el primer gol?
Enzo Fernández abrió el marcador para el Manchester City.
¿Cuál fue el resultado final del partido?
El partido terminó 5-3 a favor del Manchester City.
¿Qué posición ocupa el Manchester City tras este partido?
El Manchester City se posicionó como único líder de la Premier League.
¿Quiénes fueron los otros goleadores del Manchester City?
Rayan Cherki, Antoine Semenyo (2) y Erling Haaland también anotaron.
¿Qué equipo perdió y quién anotó sus goles?
El Sunderland perdió y Brian Brobbey anotó los tres goles de su equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]