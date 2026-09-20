En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Boca

Argentina

En vivo

Estadio 3

Platense vs. Newells

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Los Andes

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Morón vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Estadio 3

Rosarial Central vs. Argentinos Jrs.

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El golazo de Enzo Fernández que llevó al Manchester City a la cima de la Premier League

El volante argentino abrió el marcador en el 5-3 ante Sunderland, resultado que dejó al equipo de Manchester como único líder.

20/09/2026 | 14:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Enzo Fernández anotó su primer gol en Manchester City.

FOTO: Enzo Fernández anotó su primer gol en Manchester City.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Enzo Fernández destacó en el triunfo del Manchester City por 5-3 ante Sunderland, marcando el primer gol del partido a los nueve minutos.

El mediocampista argentino ejecutó un tiro libre que superó al arquero rival, colocando a su equipo en ventaja en un encuentro vibrante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/Video: ESPN

El partido, que finalizó con un total de ocho goles, dejó al City como líder de la tabla, aprovechando la caída del Arsenal ante Brighton. 

Rayan Cherki, Antoine Semenyo —en dos ocasiones— y Erling Haaland sumaron los goles del ganador, mientras que Brian Brobbey anotó los tres tantos del Sunderland.

Lectura rápida

¿Quién anotó el primer gol?
Enzo Fernández abrió el marcador para el Manchester City.

¿Cuál fue el resultado final del partido?
El partido terminó 5-3 a favor del Manchester City.

¿Qué posición ocupa el Manchester City tras este partido?
El Manchester City se posicionó como único líder de la Premier League.

¿Quiénes fueron los otros goleadores del Manchester City?
Rayan Cherki, Antoine Semenyo (2) y Erling Haaland también anotaron.

¿Qué equipo perdió y quién anotó sus goles?
El Sunderland perdió y Brian Brobbey anotó los tres goles de su equipo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf