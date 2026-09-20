El golazo de Enzo Fernández que llevó al Manchester City a la cima de la Premier League

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Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Enzo Fernández destacó en el triunfo del Manchester City por 5-3 ante Sunderland, marcando el primer gol del partido a los nueve minutos.

El mediocampista argentino ejecutó un tiro libre que superó al arquero rival, colocando a su equipo en ventaja en un encuentro vibrante.

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¡¡¡DAME ENZO, DAME DAME ENZO!!! ¡ENZO FERNÁNDEZ ENGAÑÓ AL ARQUERO Y MARCÓ UN GOLAZO DE TIRO LIBRE PARA EL CITY ANTE SUNDERLAND! ¡PRIMER TANTO PARA EL ARGENTINO EN LOS CIUDADANOS!



?? Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/iIn2fGqX4X — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

/Fin Código Embebido/ Video: ESPN

El partido, que finalizó con un total de ocho goles, dejó al City como líder de la tabla, aprovechando la caída del Arsenal ante Brighton.

Rayan Cherki, Antoine Semenyo —en dos ocasiones— y Erling Haaland sumaron los goles del ganador, mientras que Brian Brobbey anotó los tres tantos del Sunderland.