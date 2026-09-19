Fuerte caída de granizo en Córdoba: los videos de la intensa tormenta que sorprendió a los vecinos
La tormenta avanzó durante la tarde por distintos sectores de la capital. Villa Belgrano y Argüello registraron una intensa caída de granizo, mientras también hubo lluvias en rutas y accesos.
19/09/2026 | 16:29Redacción Cadena 3
FOTO: Granizo en Córdoba: los videos de la intensa tormenta que sorprendió a los vecinos
La inestabilidad se intensificó durante la siesta y la tarde de este sábado en Córdoba y dejó una intensa caída de granizo en distintos sectores de la zona noroeste de la ciudad.
Vecinos de barrios como Villa Belgrano y Argüello registraron el momento en que comenzó a caer piedra y compartieron videos de la tormenta. En algunos sectores, los granizos alcanzaron un tamaño similar al de los cubos de hielo comerciales.
La llegada del fenómeno se produjo después de las primeras lluvias registradas cerca de las 16 en la capital provincial, en una jornada en la que estaba prevista una probabilidad media a alta de tormentas y chaparrones.
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Granizo, lluvia y tormentas fuertes
El Servicio Hidrometeorológico de Córdoba había anticipado para este sábado condiciones de inestabilidad, con posibilidad de abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y granizo.
Las tormentas comenzaron principalmente en sectores serranos y luego avanzaron hacia distintas áreas del centro de la provincia. Por tratarse de fenómenos localizados, la intensidad de las precipitaciones y la caída de granizo pueden variar considerablemente entre zonas cercanas.
Además de la piedra, las tormentas generaron lluvias en distintos puntos de Córdoba y complicaron las condiciones de circulación.
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El tiempo. Alerta por fuertes ráfagas y nuevas tormentas: cómo estará el domingo en Córdoba
La inestabilidad continuará durante las próximas horas, con ráfagas de hasta 85 km/h en las sierras y posibilidad de nuevas tormentas durante la tarde del domingo.
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Lluvias en Circunvalación y las rutas
Las precipitaciones también alcanzaron algunos corredores viales de la provincia.
Se registraron lluvias en sectores de la avenida Circunvalación, la autopista Córdoba-Carlos Paz y la autovía 5, por lo que se recomienda circular con precaución.
La presencia de agua sobre las calzadas puede reducir la adherencia de los vehículos y la visibilidad, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.
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??? Se registran lluvias en distintas rutas de la provincia. Podés verificar sus estados en el siguiente link:https://t.co/ekae9oRxwy— Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 19, 2026
?? Te recomendamos circular con precaución. pic.twitter.com/TMF4o3rvGY
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Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico ocurrió en Córdoba? Se intensificó la inestabilidad, resultando en una intensa caída de granizo.
¿Quién anticipó las condiciones climáticas? El Servicio Hidrometeorológico de Córdoba.
¿Cuándo se registraron las lluvias? Las primeras lluvias se registraron cerca de las 16 del sábado.
¿Dónde se reportaron las lluvias y granizo? En barrios como Villa Belgrano y Argüello, y en corredores viales como la avenida Circunvalación.
¿Por qué se generaron tormentas? Las condiciones cálidas y la inestabilidad climática favorecieron el desarrollo de tormentas.