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Alerta por fuertes ráfagas y nuevas tormentas: cómo estará el domingo en Córdoba

La inestabilidad continuará durante las próximas horas, con ráfagas de hasta 85 km/h en las sierras y posibilidad de nuevas tormentas durante la tarde del domingo.

19/09/2026 | 16:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Tormenta en Córdoba.

FOTO: Tormenta en Córdoba.

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Tras la intensa lluvia y la caída de granizo que se registraron este sábado en distintos sectores de Córdoba, la inestabilidad continuará durante el fin de semana y se esperan nuevas condiciones adversas durante el domingo.

El cambio de tiempo llegó después de una jornada cálida, con temperaturas cercanas a los 28 grados en la ciudad de Córdoba, que favorecieron la formación de tormentas durante la tarde.

Para las próximas horas, el escenario continuará marcado por la inestabilidad y no se descartan nuevas precipitaciones y tormentas en diferentes sectores de la provincia.

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Domingo con fuertes ráfagas en Córdoba

Durante la madrugada y la mañana del domingo se esperan ráfagas fuertes del oeste y noroeste, principalmente en las zonas serranas.

Los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 75 y 85 kilómetros por hora, con registros superiores de manera puntual, especialmente en sectores de las sierras y en el suroeste y noroeste provincial.

El viento podría generar además levantamiento de polvo y reducción de la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.

Posibilidad de nuevas tormentas durante la tarde

El panorama podría volver a complicarse durante la segunda mitad del domingo.

Para la siesta y la tarde está previsto el ingreso de un frente de ráfagas del sur que podría estar acompañado por nuevas tormentas en distintos puntos de Córdoba.

Las condiciones podrían variar de manera significativa entre localidades debido al carácter localizado de los fenómenos, por lo que se mantiene la posibilidad de precipitaciones y tormentas en diferentes sectores de la provincia.

Riesgo de incendios

Otro de los factores a tener en cuenta durante el domingo será el viento. Las ráfagas fuertes podrían levantar polvo, reducir la visibilidad y elevar el riesgo de incendios a niveles extremos.

El escenario se presenta después de las tormentas del sábado, que dejaron lluvias y granizo en distintos sectores de Córdoba.

Por eso, el pronóstico para el domingo combina viento fuerte, cambios en la dirección de las ráfagas y posibilidad de nuevas tormentas, en una jornada que continuará con condiciones meteorológicas inestables.

Lectura rápida

¿Qué se espera para el fin de semana en Córdoba? Se esperan condiciones adversas, incluyendo lluvias y tormentas.

¿Quiénes están afectados por el clima inestable? Los habitantes de distintos sectores de Córdoba.

¿Cuándo se registraron las tormentas? Las tormentas se registraron el sábado.

¿Dónde se prevén ráfagas fuertes? En las zonas serranas y en el suroeste y noroeste de Córdoba.

¿Por qué se recomienda precaución al circular? Por el levantamiento de polvo y la reducción de la visibilidad debido a los vientos fuertes.

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