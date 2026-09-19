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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 19 de septiembre

El sorteo número 18894 de la quiniela matutina se realizó este 19 de septiembre a las 15 horas, con el número a la cabeza 2544, que representa a "A primera (La Cárcel)".

19/09/2026 | 14:32Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18894 de la QUINIELA MATUTINA se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 2544, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2544
2° 4681
3° 8293
4° 6355
5° 0180
6° 8386
7° 4747
8° 0208
9° 9701
10° 4659
11° 4069
12° 7708
13° 3557
14° 9563
15° 8154
16° 7061
17° 8853
18° 3292
19° 8374
20° 4982

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18894 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 19 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2544.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Cárcel)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.

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