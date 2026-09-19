Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 19 de septiembre

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El número de sorteo 18894 de la QUINIELA MATUTINA se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 2544, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2544

2° 4681

3° 8293

4° 6355

5° 0180

6° 8386

7° 4747

8° 0208

9° 9701

10° 4659

11° 4069

12° 7708

13° 3557

14° 9563

15° 8154

16° 7061

17° 8853

18° 3292

19° 8374

20° 4982