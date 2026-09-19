Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 19 de septiembre
El sorteo número 18894 de la quiniela matutina se realizó este 19 de septiembre a las 15 horas, con el número a la cabeza 2544, que representa a "A primera (La Cárcel)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18894 de la QUINIELA MATUTINA se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 2544, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cárcel).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2544
2° 4681
3° 8293
4° 6355
5° 0180
6° 8386
7° 4747
8° 0208
9° 9701
10° 4659
11° 4069
12° 7708
13° 3557
14° 9563
15° 8154
16° 7061
17° 8853
18° 3292
19° 8374
20° 4982
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18894 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 19 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2544.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Cárcel)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.