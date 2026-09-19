"Toro" Quevedo celebra 50 años con la música y llevó su voz al balcón de Cadena 3

Jorge "Toro" Quevedo celebrará este sábado en Villa Retiro sus 50 años con la música, sus 70 años de vida y tres décadas como solista, con un espectáculo que reunirá a artistas invitados y compañeros de distintas etapas de su carrera.

Antes del festejo, visitó los estudios de Cadena 3, repasó sus comienzos en Río Cuarto y habló de la emoción de reencontrarse con los músicos que lo acompañaron. "Muy feliz", respondió al definir cómo llega a esta celebración.

El ensayo general del viernes ya le dejó uno de los momentos más intensos. "Después de 42 años canté con Los Lara de nuevo", contó sobre el reencuentro con integrantes de la agrupación riocuartense. También reunió a músicos de su etapa en Chébere, que participarán del recorrido por su repertorio.

"Anoche también estaba emocionado de verlos a todos ahí, tocando conmigo", expresó. Entre los cantantes invitados, confirmó a Nicolás Sattler, La Pepa Brizuela y Raúl Porchetto, con quienes compartirá canciones durante la noche.

La propuesta incluirá fotos y videos de su vida, además de la música. Quevedo contó que la preparación de esas imágenes lo moviliza desde hace semanas y adelantó que habrá recuerdos de personas importantes en su historia. El espectáculo será filmado y grabado para su posterior difusión en redes.

La medianoche sumará otro aniversario: según recordó, se cumplirán 30 años de su debut como solista junto a Gary, en La Rioja. Después de aquella presentación, continuaron hacia Catamarca.

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Durante la entrevista, el cantante volvió sobre sus primeros pasos, que estuvieron ligados al tango. Recordó sus actuaciones en la Biblioteca Moreno de Río Cuarto y sus visitas a la radio, a la que algunas veces llegaba caminando desde barrio Alberdi.

Su ingreso a Los Lara fue inicialmente como animador y locutor. Entre las presentaciones de los temas, cantaba algunas canciones, hasta que pasó a ocupar el lugar de cantante estable. Con el grupo grabó dos casetes.

En 1986 se mudó a Córdoba por un traslado de su empleo bancario. Un compañero quería instalarse en Río Cuarto y él buscaba el camino inverso, por lo que acordaron el intercambio. El contacto con Pato Lugones y su posterior incorporación a Chébere marcaron otra etapa de su carrera.

Al hablar de su estilo, lo definió como "pop con base de cuarteto". También recordó el vínculo de sus canciones con el cuarterock y las parejas que bailaban ese ritmo en sus presentaciones.

La charla incluyó su actividad actual: el jueves estrenó una versión de "En septiembre fuiste mía" junto a la agrupación chilena Sonora Palacios. Explicó que la colaboración surgió a partir de gestiones de su compañía discográfica.

Otro de los momentos más personales llegó cuando recordó el grave cuadro que atravesó durante la pandemia. "Yo lo considero un milagro", expresó sobre la posibilidad de despertarse, levantarse, seguir haciendo cosas y disfrutar de su familia.

Contó que recuperar la voz le llevó varios meses y que, al intentar cantar nuevamente, sentía temor cuando no lograba alcanzar los estribillos. También destacó las técnicas de respiración aprendidas con su profesora de canto, Daita Fares.

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FOTO: El Toro Quevedo visitó Cadena 3 y cantó desde el balcón.

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Sobre ella compartió un recuerdo especial: después de su muerte, su hija decidió regalarle el piano de su madre. El instrumento está hoy en la casa del cantante. Quevedo también valoró el acompañamiento de su familia, que participa en la producción, la administración y la comunicación de su actividad artística.

De cara al festejo, aseguró que espera seguidores de distintos puntos del país y pidió el acompañamiento del público cordobés. "Quiero que Córdoba me acompañe", expresó, con la intención de agradecer personalmente ese vínculo. "Soy quien soy por ellos", afirmó.

Las puertas de Villa Retiro abrirán a las 23. Según precisó, la boletería del club comenzará a vender entradas a las 21.30 y también continúa la venta a través de Edén.

El cierre de su visita tuvo música en vivo: el Toro salió al balcón de Cadena 3 y cantó para los fans que se habían acercado a la calle Alvear. Fue un anticipo del encuentro que tendrá esta noche con su público para celebrar medio siglo de canciones.

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.