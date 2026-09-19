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"El Camino de Brochero": miles de peregrinos recorren Traslasierra a 13 años de su beatificación

La caminata vuelve a convocar este sábado a miles de fieles. El director de Turismo y Cultura de esa localidad, Ariel Panella, brindó todos los detalles a Cadena 3.  

19/09/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

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Arrancó desde muy temprano la peregrinación a Villa Cura Brochero. (Orlando Morales/Cadena 3)

FOTO: Arrancó desde muy temprano la peregrinación a Villa Cura Brochero. (Orlando Morales/Cadena 3)

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    Audio. "El Camino de Brochero": Miles de peregrinos recorren Traslasierra a 13 años de su beatificación

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Miles de peregrinos y caminantes se congregan este sábado desde temprano en la localidad de Giulio Cesare para comenzar la 13° edición de "El Camino de Brochero". 

Se trata de la tradicional travesía que recorre 28 kilómetros a través de los paisajes de Traslasierra hasta culminar en el Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero, en Villa Cura Brochero. Se prevé el arribo de las delegaciones alrededor de las 15 para la posterior celebración de la misa.

El director de Turismo y Cultura de Villa Cura Brochero, Ariel Panella, detalló a Cadena 3 las expectativas y la organización de una jornada que vuelve a convocar los fieles. El funcionario explicó que la travesía de 28 kilómetros consiste en un trayecto en descenso desde Giulio Cesare hacia la plaza central del pueblo.

Asimismo, recordó que este camino coincide con el trazado histórico construido por el propio San José Gabriel del Rosario Brochero para conectar el Valle de Traslasierra con la capital cordobesa y el Valle de Punilla.

El evento debió postergarse una semana debido al mal tiempo y conmemora los trece años de la beatificación de José Gabriel del Rosario Brochero.

Panella remarcó el profundo trabajo en equipo que conllevó la reprogramación de la fecha para garantizar la seguridad física de los caminantes frente a las inclemencias del tiempo.

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FOTO: Arrancó desde muy temprano la peregrinación a Villa Cura Brochero. (Orlando Morales/Cadena 3)

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A lo largo del sendero, se disponen postas de hidratación abastecidas con agua, frutas y barras de cereal, sumadas a la asistencia de paramédicos, enfermeros, ambulancias y combis de traslado para quienes sufran algún percance.

Este despliegue logístico cuenta con el respaldo de la Policía de Córdoba, brigadas del DUAR y ETAC, bomberos voluntarios y la colaboración activa de diversos municipios.

Al culminar el trayecto, la organización pone a disposición de los exhaustos peregrinos servicios de podología y masajistas para contribuir a su recuperación física.

Para cerrar la jornada festiva, la plaza principal albergará espectáculos folklóricos en vivo con las presentaciones de Julio Cejas y Rodrigo Medina.

Un rasgo distintivo destacado por el director municipal es que la peregrinación se realiza predominantemente en grupos conformados por familias, amigos, comunidades parroquiales, agrupaciones scout y delegaciones escolares o universitarias.

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FOTO: Arrancó desde muy temprano la peregrinación a Villa Cura Brochero. (Orlando Morales/Cadena 3)

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Al mismo tiempo, las autoridades recomendaron que aquellas personas que no cuenten con la preparación física adecuada para afrontar la exigencia del sendero se sumen directamente a las actividades en la plaza y la iglesia.

Por último, Panella celebró la enorme repercusión del evento, señalando que la localidad registra una ocupación multitudinaria con visitantes llegados desde distintos rincones del país y de naciones limítrofes.

En sintonía con lo expresado por el intendente Carlos Oviedo, el funcionario concluyó que la figura del Cura Santo ha transformado a Villa Cura Brochero en un polo turístico de fe que ya no tiene techo.

Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué evento se está organizando? Se está organizando la caminata “El Camino de Brochero”.

¿Quién es el director de Turismo y Cultura? El director es Ariel Panella.

¿Cuándo se llevará a cabo la caminata? La caminata se llevará a cabo este viernes a la noche.

¿Dónde finaliza la caminata? La caminata finaliza en el Santuario de Brochero.

¿Por qué es importante este evento? Es importante porque convoca a miles de fieles y promueve el turismo de fe en Villa Cura Brochero.

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