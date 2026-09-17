El posible 11 de Talleres para visitar a Instituto en Alta Córdoba

Talleres continúa con su preparación para el duelo del sábado a las 21.15 ante Instituto, por la Fecha 10 del Torneo Clausura en Alta Córdoba.

Entonado por el último triunfo ante Unión en el Kempes, el entrenador del "Matador", Omar De Felippe, ensaya variantes para el duelo cordobés.

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Una de las grandes dudas radica en el mediocampo: Matías Galarza cumplió su fecha de suspensión, pero no se sabe si volverá al once titular en su posición habitual (en lugar de Federico Fattori o Juan Sforza) o si reemplaza a Franco Cristaldo, de presente irregular.

Con un equipo que exhibió un mejor rendimiento respecto a lo que venía mostrando, se especula que no habría muchos cambios respecto a lo que fue la formación en la victoria ante "El Tatengue".

El posible 11 de Talleres para el sábado

Unsain; Schott, Catalán, Riquelme y Báez; Fattori, Sforza; Galarza; Depietri, Álvarez y Rick.