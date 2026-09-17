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Una enfermera contó cómo intentó salvar a la abuela y su nieto en Guaymallén: "Nunca viví algo así"

La profesional fue una de las primeras personas en llegar al lugar y relató los dramáticos minutos del rescate, cuando junto a otros vecinos logró sacar a las víctimas del pozo.

17/09/2026 | 12:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

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El hecho ocurrió en el barrio privado Buenos Vecinos.

FOTO: El hecho ocurrió en el barrio privado Buenos Vecinos.

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Una enfermera de neonatología contó cómo fueron los dramáticos momentos en los que intentó salvar a una mujer de 61 años y a su nieto de casi dos años, quienes murieron tras caer a un pozo séptico en una vivienda de Guaymallén, Mendoza.

La profesional fue una de las primeras personas en llegar al patio de la casa, luego de que una vecina la alertara por los gritos de auxilio de la familia.

El rescate del pozo

Según relató, ingresó al lugar junto a la vecina que la había llamado y otros dos vecinos. Entre todos lograron retirar del pozo a la mujer y al niño, que se encontraban inconscientes.

La enfermera explicó que, una vez que ambos estuvieron fuera del pozo, concentró su atención en el pequeño. Al comprobar que no tenía pulso, comenzó inmediatamente con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mientras ella intentaba reanimarlo, los vecinos se comunicaron con el 911 para pedir asistencia.

Un traslado desesperado al hospital

Ante la demora de la ambulancia y debido a que el niño continuaba sin pulso, los primeros policías que llegaron al domicilio resolvieron trasladarlo en un móvil policial hasta el Hospital Humberto Notti.

La enfermera acompañó el traslado y continuó realizando las maniobras de RCP durante el recorrido.

Al llegar a la guardia del hospital pediátrico, los médicos intentaron asistir al pequeño, pero finalmente constataron su fallecimiento.

La mujer, identificada como Isabel Videla, había sido asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que constató su muerte.

“Estamos todos conmocionados”

La enfermera contó que la tragedia provocó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio privado Buenos Vecinos, donde ocurrió el hecho.

“Estamos todos conmocionados en el barrio, nunca pensé vivir algo así”, expresó al relatar lo sucedido.

El caso continúa bajo investigación. La fiscal interviniente ordenó la participación de Policía Científica para determinar con precisión las circunstancias en las que la mujer y su nieto cayeron al pozo séptico.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una mujer de 61 años y su nieto de casi dos años murieron tras caer a un pozo séptico en Guaymallén, Mendoza.

¿Quién intentó salvarlos? Una enfermera de neonatología fue una de las primeras en llegar y realizar maniobras de reanimación.

¿Cuándo sucedió el incidente? El hecho ocurrió recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona en el artículo.

¿Dónde ocurrió el hecho? En una vivienda del barrio privado Buenos Vecinos, en Guaymallén, Mendoza.

¿Cómo se manejó la situación? La enfermera y vecinos sacaron a las víctimas del pozo y llamaron al 911; luego, el niño fue trasladado en un móvil policial al hospital.

¿Por qué se investiga el caso? La fiscal interviniente busca determinar las circunstancias de la caída al pozo séptico.

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