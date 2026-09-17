En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Tragedia en Mendoza: cayeron a un pozo séptico y murieron una mujer de 62 años y su nieto de 2 años

El dramático hecho ocurrió el miércoles a la noche en una vivienda de calle Buenos Vecinos. Las víctimas fueron rescatadas por allegados y vecinos, pero no lograron reanimarlas.

17/09/2026 | 07:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
archivo.

FOTO: archivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Tragedia en Mendoza: cayeron a un pozo séptico y murieron una mujer de 62 años y su nieto de 2 años

    Panorama Federal

    Episodios

Una mujer de 62 años y su nieto, un bebé de 2 años, murieron ahogados tras caer al interior de un pozo séptico en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Buenos Vecinos, en el departamento mendocino de Guaymallén. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 20.20 de este miércoles.

De acuerdo con el testimonio de la hermana del menor, la joven notó la ausencia de su abuela (M.E.V.) y de su hermano mientras preparaba la comida. Minutos más tarde, la madre del niño llegó al domicilio y, al salir al patio, halló a la mujer sumergida de cabeza en la estructura.

Los vecinos acudieron ante los gritos de auxilio y lograron extraer a la mujer del pozo, momento en que descubrieron que el pequeño se encontraba atrapado debajo de ella:

Asistencia médica: profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso de la mujer en el lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Traslado de urgencia: agentes policiales trasladaron al bebé al hospital infantil Humberto Notti, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito, confirmando su fallecimiento a las 21.18.

Las pericias iniciales detallaron que el pozo séptico está situado a unos cinco metros de la casa, cuenta con una abertura de 60 por 60 centímetros y una profundidad aproximada de un metro.

La fiscal de la causa dispuso la intervención inmediata de la Policía Científica para esclarecer las circunstancias exactas de la caída. El caso quedó caratulado preventivamente como muerte por accidente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una mujer de 62 años y su nieto de 2 años murieron ahogados tras caer en un pozo séptico.

¿Quiénes son las víctimas? La mujer es M.E.V. y el bebé es su nieto.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió el miércoles a las 20.20.

¿Dónde sucedió? En una vivienda de la calle Buenos Vecinos, en Guaymallén.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? La mujer fue hallada sumergida en el pozo y el bebé estaba atrapado debajo de ella.

¿Por qué se investiga el caso? La fiscalía busca esclarecer las circunstancias de la caída, caratulando el caso como muerte por accidente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf