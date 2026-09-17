Tragedia en Mendoza: cayeron a un pozo séptico y murieron una mujer de 62 años y su nieto de 2 años

Una mujer de 62 años y su nieto, un bebé de 2 años, murieron ahogados tras caer al interior de un pozo séptico en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Buenos Vecinos, en el departamento mendocino de Guaymallén. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 20.20 de este miércoles.

De acuerdo con el testimonio de la hermana del menor, la joven notó la ausencia de su abuela (M.E.V.) y de su hermano mientras preparaba la comida. Minutos más tarde, la madre del niño llegó al domicilio y, al salir al patio, halló a la mujer sumergida de cabeza en la estructura.

Los vecinos acudieron ante los gritos de auxilio y lograron extraer a la mujer del pozo, momento en que descubrieron que el pequeño se encontraba atrapado debajo de ella:

Asistencia médica: profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso de la mujer en el lugar.

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Traslado de urgencia: agentes policiales trasladaron al bebé al hospital infantil Humberto Notti, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito, confirmando su fallecimiento a las 21.18.

Las pericias iniciales detallaron que el pozo séptico está situado a unos cinco metros de la casa, cuenta con una abertura de 60 por 60 centímetros y una profundidad aproximada de un metro.

La fiscal de la causa dispuso la intervención inmediata de la Policía Científica para esclarecer las circunstancias exactas de la caída. El caso quedó caratulado preventivamente como muerte por accidente.