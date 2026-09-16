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Crisis en frigorífico Don Juan: más de 50 trabajadores en vilo y mediación provincial

Desde la semana pasada se negocia un esquema de suspensiones rotativas para preservar las fuentes laborales.

16/09/2026 | 22:11Redacción Cadena 3

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    Audio. Frigorífico Don Juan en crisis: interviene el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para mantener la actividad

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La situación del frigorífico Don Juan, ubicado en Espora al 4400 de la ciudad de Santa Fe, mantiene en vilo a entre 50 y 60 trabajadores ante las dificultades de la empresa para mantener la producción y afrontar el pago de salarios. Según se informó, existen sueldos, parte del aguinaldo y otros conceptos pendientes de pago, y durante la última semana ocho empleados fueron desvinculados.

Ante este escenario, representantes del Sindicato de la Carne mantuvieron una reunión de aproximadamente dos horas con responsables del frigorífico y solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia.

El objetivo es determinar con precisión la cantidad de empleados afectados y abrir una instancia de diálogo que permita preservar los puestos laborales y garantizar el cobro de las deudas salariales. A comienzos de semana, los trabajadores se presentaron en el establecimiento y fueron informados sobre la compleja situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ministro de Trabajo, Raúl Báscolo, confirmó que desde la semana pasada se mantienen conversaciones con las partes. La prioridad, según explicó, es garantizar la continuidad de la empresa y evitar despidos. En paralelo, se evalúa la posibilidad de implementar un esquema de suspensiones como alternativa para preservar las fuentes laborales.

De acuerdo con el funcionario, la problemática del frigorífico Don Juan forma parte de un escenario de crisis que afecta especialmente a los frigoríficos orientados al abastecimiento del mercado interno, en un contexto marcado por la disminución del consumo de carne. Los más perjudicados son aquellos que dedican prácticamente la totalidad de su negocio a atender el mercado local.

El planteo del Ministerio incluye acuerdos de suspensiones, en algunos casos ya acordados y en otros en negociación. Se trata de suspensiones rotativas que buscan mantener el personal con una reducción de la jornada, tratando de equilibrar la producción. La prioridad es mantener la empresa produciendo y luego buscar un acuerdo de suspensiones para evitar despidos.

Por el momento, la empresa no presentó la quiebra y tampoco existe una confirmación formal de cierre. Sin embargo, la actividad quedó seriamente afectada y la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores persiste mientras avanzan las negociaciones entre el gremio, la empresa y el Ministerio de Trabajo.

Lectura rápida

¿Cuál es la situación del frigorífico Don Juan? La empresa enfrenta dificultades para mantener la producción y pagar salarios, afectando a entre 50 y 60 trabajadores.

¿Quiénes están involucrados en las negociaciones? El Sindicato de la Carne, el frigorífico Don Juan y el Ministerio de Trabajo de la provincia.

¿Cuándo comenzaron las conversaciones? Las conversaciones se mantienen desde la semana pasada, según el ministro de Trabajo, Raúl Báscolo.

¿Dónde se ubica el frigorífico? El frigorífico Don Juan está ubicado en Espora al 4400, en la ciudad de Santa Fe.

¿Por qué se busca un acuerdo de suspensiones? Para preservar los puestos laborales y evitar despidos, ante la crisis que afecta a los frigoríficos que abastecen el mercado interno.

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