Valor Equity Partners entrega acciones de SpaceX a inversores en lugar de efectivo

Valor Equity Partners, una firma de capital de riesgo con vínculos estrechos con Elon Musk, tomó una decisión inusual al optar por entregar acciones de SpaceX a sus inversores en lugar de ofrecer retornos en efectivo. Esta estrategia fue revelada a través de un archivo presentado ante la SEC, que fue destacado por Bloomberg.

La firma, que ha estado invirtiendo en SpaceX durante décadas, posee más de 500 millones de acciones de la compañía. Este número es significativo, ya que es solo superado por Musk, quien tiene más de 6 mil millones de acciones. En lugar de liquidar parte de sus acciones y proporcionar un retorno en efectivo a sus socios limitados, Valor Equity Partners decidió transferir el 8.5% de sus participaciones, lo que equivale a aproximadamente 8.500 millones de dólares.

Este enfoque no solo beneficia a los inversores, quienes pueden obtener una ventaja fiscal al recibir acciones en lugar de efectivo, sino que también evita inundar el mercado con una gran cantidad de acciones, lo que podría provocar una caída en el precio de la acción de SpaceX. Desde su salida a bolsa, SpaceX ha visto una disminución del 10% en su valor.

La decisión de Valor parece alinearse con su estrategia a largo plazo, dado que la firma aún mantendrá más de 460 millones de acciones después de esta distribución. La entrega de acciones en lugar de efectivo también podría estar motivada por el deseo de mantener una relación más sólida con sus inversores, al involucrarlos más directamente en el crecimiento futuro de SpaceX.

Este movimiento marca un cambio significativo en la forma en que las firmas de capital de riesgo manejan las distribuciones a sus inversores, reflejando una tendencia más amplia en la industria hacia la retención de participaciones en lugar de la liquidación rápida. A medida que la industria espacial continúa evolucionando, este tipo de decisiones podría convertirse en un estándar en lugar de una excepción.