Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, Mendoza se verá afectada por un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 24°. La sensación térmica será de 18°, lo que sugiere un día fresco para los mendocinos.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo se presenta con nubes sobre el cielo, con una temperatura actual de 18°. La humedad se sitúa en un 36%, lo que contribuye a una sensación térmica de 17°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1 m/s desde el norte.

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. La humedad se mantendrá en un 36%, y el viento continuará en calma, lo que podría hacer que el clima se sienta más fresco en las horas de la mañana. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 18 de septiembre la temperatura mínima será de 15° y la máxima de 26°, con un cielo parcialmente nublado. El sábado 19 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 27°, también con nubes dispersas. Para el domingo 20 de septiembre, se prevé un clima similar, con mínimas de 18° y máximas de 25°.

Finalmente, el lunes 21 de septiembre, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 16° y máximas de 23°. El clima se mantendrá mayormente nublado, lo que sugiere que la semana comenzará con un ambiente fresco y agradable.