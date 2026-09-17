Bob Dylan lanza una caja de 39 CDs con 381 grabaciones de la Rolling Thunder Revue

FOTO: Bob Dylan con su cara pintada durante uno de los conciertos de la Rolling Thunder Revue.

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) - Bob Dylan está a punto de desvelar uno de los capítulos más significativos de su carrera con The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings, una colección compuesta por 39 CD que recopila grabaciones profesionales de la segunda etapa de esta emblemática gira. El lanzamiento está programado para el 6 de noviembre a través de Columbia Records y Legacy Recordings, y contará con un total de 381 interpretaciones, de las cuales 371 son completamente inéditas.

Esta caja reconstruye el recorrido que realizó Dylan entre el 18 de abril y el 25 de mayo de 1976, abarcando 27 conciertos desde Lakeland, Florida, hasta Salt Lake City. La mayoría de estas presentaciones se presenta ahora a partir de las cintas originales, lo que permite seguir el desarrollo de cada concierto casi noche a noche. Además, los oyentes podrán disfrutar de versiones de canciones de distintas etapas de su carrera, así como de temas de Desire y Planet Waves.

La segunda Rolling Thunder Revue se caracterizó por una alineación de músicos que variaba a lo largo de la gira. Entre ellos se encontraban Rob Stoner, Scarlet Rivera y Howie Wyeth, quienes habían colaborado en Desire, además de Mick Ronson, Steven Soles, David Mansfield y un joven T Bone Burnett. También se unió Joan Baez, quien participó en duetos con Dylan en temas como Blowin’ in the Wind y Railroad Boy.

El repertorio de esta colección permite escuchar diferentes versiones de canciones como Idiot Wind, Shelter from the Storm, Tangled Up in Blue, Isis, Maggie’s Farm y Mr. Tambourine Man. Gran parte de estas presentaciones solo habían sido difundidas de manera parcial a través del álbum Hard Rain o del especial de televisión de NBC emitido en 1976.

Un elemento destacado es el concierto completo del 23 de mayo de 1976, realizado en el Hughes Stadium de Fort Collins, Colorado. Este registro, que fue utilizado para el especial Hard Rain, ahora se podrá escuchar desde las cintas multipista originales. Además, ese recital tendrá una edición independiente.

La caja de 39 CDs también incluirá un libreto con fotografías poco conocidas y textos de Mikal Gilmore, un periodista y escritor que narra en sus notas el carácter efímero de aquella gira y la historia de grabaciones que durante décadas permanecieron dispersas.

El mismo 6 de noviembre se lanzará un triple vinilo que contendrá 22 canciones del concierto del 16 de mayo de 1976 en el Tarrant County Convention Center Arena de Fort Worth. Como adelanto, ya fue publicada la canción Going, Going, Gone, grabada durante esa actuación.

Con sus 39 discos, The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings permitirá a los aficionados explorar una de las etapas más intensas de Dylan en los años setenta, a través de una vasta cantidad de material que hasta ahora había permanecido desconocido. Esta caja convierte aquella breve caravana de abril y mayo de 1976 en un amplio documento sonoro, con cientos de interpretaciones que han estado fuera de circulación durante medio siglo.

Dos antecedentes de la primera Rolling Thunder Revue

En 2002, Dylan ya había echado mano de sus archivos para recuperar la primera Rolling Thunder Revue a través de The Bootleg Series, Vol. 5: Bob Dylan Live 1975. Este álbum doble reunió 22 canciones seleccionadas de aquella gira y se convirtió en la primera publicación oficial de material registrado durante la legendaria serie de conciertos. La edición no buscó reproducir un recital completo ni seguir un orden de repertorio, sino ofrecer una selección de momentos destacados.

Para entonces, gran parte de esas grabaciones ya circulaban en numerosos discos piratas y también habían sido registradas en Renaldo & Clara, la película de Dylan sobre aquella etapa. El material oficial permitió apreciar con mayor amplitud una gira que también dio lugar a Hard Rain, álbum grabado durante la segunda etapa de la Rolling Thunder Revue en 1976. La recopilación de 2002 se centró en la energía de las actuaciones de 1975 y recuperó interpretaciones que durante décadas habían circulado fuera del catálogo oficial.

En 2019, se lanzó The Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings, un box set de 14 CDs que acompañó el documental de Netflix Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese.