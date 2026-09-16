Enrique Shaw, el empresario argentino que puso a las personas en el centro y puede ser santo

La figura de Enrique Shaw, empresario argentino cuyo proceso de canonización avanza en el Vaticano, será el eje de un encuentro que la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) realizará este jueves 17 de septiembre en Córdoba.

La jornada buscará reflexionar sobre los desafíos actuales de la conducción empresarial y la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones.

El encuentro comenzará a las 9 en el auditorio de OSDE, ubicado sobre avenida Rafael Núñez, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Participarán empresarios, emprendedores y dirigentes, con la presencia de referentes de ACDE Córdoba y de la familia de Shaw.

En diálogo con Cadena 3, Pablo Olmedo, presidente de ACDE Córdoba y de Promedón, destacó la particularidad de la figura de Shaw y la vigencia de su mensaje.

“Es el empresario modelo en el cual él desafió que la rentabilidad no es incompatible con el valor de las personas”, señaló Olmedo, quien consideró que ese principio constituye uno de los principales legados que la asociación busca preservar.

Por su parte, Bárbara Heyd, integrante de la comisión directiva de ACDE Córdoba, remarcó la actualidad del pensamiento de Shaw frente a los cambios tecnológicos y al avance de la inteligencia artificial.

“Qué actual que se vuelve el mensaje de Enrique”, sostuvo. En ese sentido, planteó la importancia de volver a colocar al ser humano en el centro de las decisiones, incluso en un contexto marcado por la tecnología, la incertidumbre económica y los desafíos que enfrentan las empresas.

El empresario que priorizaba a sus trabajadores

Una de las historias que refleja la manera en que Shaw entendía el liderazgo empresarial ocurrió durante su paso por la empresa Rigolleau. Según relataron durante la entrevista, cuando la compañía atravesaba dificultades de rentabilidad y había sido adquirida por un grupo estadounidense, se planteó la posibilidad de despedir a una parte importante de los trabajadores.

Shaw pidió un año para demostrar que podía revertir la situación sin recurrir a despidos. Finalmente, logró mejorar los resultados de la compañía y conservar a los trabajadores.

Otro episodio que forma parte de su legado ocurrió cuando enfermó. Más de 200 empleados de la empresa se presentaron para donar sangre, una muestra del vínculo que había construido con quienes trabajaban bajo su conducción.

Según explicaron desde ACDE, Shaw había creado además un buzón mediante el cual sus empleados podían acercarle mensajes relacionados con necesidades personales o familiares.

“Los valores cristianos puestos al servicio del ser humano” es, para Olmedo, una de las claves para comprender la figura del empresario argentino y su mensaje para las empresas actuales.

Pablo Olmedo y Bárbara Heyd.

Durante el encuentro de este jueves, la organización buscará recuperar esas experiencias y trasladarlas a los desafíos que enfrentan actualmente empresarios y dirigentes.

Uno de los momentos centrales será la participación de una nieta de Enrique Shaw, quien compartirá aspectos de su vida cotidiana, sus hábitos y su personalidad.

La actividad también estará atravesada por un debate que excede al mundo empresario: cómo incorporar los avances tecnológicos sin desplazar a la persona del centro de las decisiones.

La pregunta que plantea ACDE es, en definitiva, qué tipo de empresas y de sociedad se busca construir en un escenario donde la inteligencia artificial, la rentabilidad y las transformaciones económicas adquieren cada vez mayor protagonismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El camino hacia la santidad

Shaw nació en París, pero desarrolló en Argentina su trayectoria empresarial y es recordado por su compromiso con los trabajadores y por su concepción cristiana de la actividad empresarial.

Su causa de canonización comenzó durante el pontificado del papa Francisco. En el proceso eclesiástico, fue reconocido como venerable, un paso dentro del camino hacia una eventual beatificación y posterior canonización.

Desde ACDE expresaron su confianza en que el proceso pueda continuar avanzando. Para que pueda ser declarado santo, todavía deben cumplirse las instancias correspondientes, entre ellas el reconocimiento de un segundo milagro atribuido a su intercesión.

Así, la jornada de este jueves en Córdoba no solo buscará recordar a un empresario argentino: también pretende poner en discusión un modelo de liderazgo basado en la solidaridad, la empatía y la dignidad de quienes forman parte de una organización.

Entrevista de "Amamos Argentina".