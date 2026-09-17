El Congreso de EE.UU. aprueba incluir AM radio en todos los vehículos nuevos

La Cámara de Representantes de EE.UU. tomó una decisión histórica al aprobar, con un apoyo bipartidista sin precedentes, una legislación que obligará a los fabricantes de automóviles a incluir la radio AM en todos los vehículos nuevos. Esta medida se enmarca en el "AM Radio for Every Vehicle Act", que tiene como objetivo garantizar que los conductores tengan acceso a información crucial durante emergencias.

La votación, que se llevó a cabo el pasado miércoles, fue abrumadora, lo que refleja un amplio consenso sobre la importancia de la radio AM. Esta legislación ahora se dirigirá al Senado, donde se espera que reciba un tratamiento similar.

Desde hace tiempo, los defensores de la radio AM han argumentado que esta tecnología es esencial para la difusión de información durante situaciones de crisis, ya que su señal puede cubrir largas distancias. Sin embargo, los intentos anteriores de legislar su inclusión en los vehículos habían fracasado. La reciente ola de apoyo provino de un amplio espectro de actores, incluyendo legisladores de ambos partidos, la industria de radiodifusión, organizaciones de respuesta a emergencias, y ex administradores de la FEMA.

Los senadores Ed Markey (D-Mass.) y Ted Cruz (R-Texas), coautores del proyecto de ley, expresaron su satisfacción por la aprobación en un comunicado conjunto. "Esta votación envía un mensaje claro a los fabricantes de automóviles: la radio AM es un recurso vital que debe ser protegido en los nuevos vehículos. Desde la respuesta a emergencias hasta el entretenimiento y las noticias, la radio AM es una herramienta de comunicación esencial para decenas de millones de estadounidenses. Ahora es el momento de que el Senado apruebe el AM Radio for Every Vehicle Act y que esta legislación se convierta en ley para que la radio AM siga siendo un recurso confiable y esencial para los viajeros y las comunidades en todo el país".

Un número creciente de fabricantes de automóviles, incluyendo a BMW, Rivian, Tesla y Volvo, han comenzado a alejarse de la radio AM, optando por vehículos definidos por software que ofrecen servicios de streaming como TuneIn y SiriusXM. Aunque Ford también había eliminado la radio AM de algunos de sus modelos, ha decidido revertir esa decisión tras la creciente presión por parte del público y los legisladores.

La radio AM ha enfrentado desafíos particulares en los vehículos eléctricos, ya que la interferencia electromagnética generada por los motores eléctricos puede afectar la calidad de la señal. Esto ha llevado a los fabricantes a argumentar que dicha interferencia degrada la calidad del audio de la radio AM.

En el caso de Tesla, la compañía no ofrece receptores de AM en las versiones base de sus modelos Model 3 y Model Y. Por su parte, Rivian ha optado por no incluir un receptor de AM/FM en su nuevo modelo R2 SUV, aunque sí ofrece acceso a contenido AM/FM a través de la plataforma digital iHeartRadio. Los modelos R1S y R1T de Rivian permiten a los clientes acceder al contenido FM digitalmente o a través de un receptor incorporado.

A pesar de las críticas y la resistencia de algunos sectores de la industria automotriz, los legisladores esperan que el Senado siga el ejemplo de la Cámara y apruebe esta legislación, asegurando que la radio AM permanezca como una opción viable para los automovilistas en el futuro.