Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre, el tipo de cambio continúa generando preocupación entre los ciudadanos argentinos. A lo largo del día, se registraron diversas cotizaciones del dólar que reflejan la incertidumbre económica del país.

El dólar oficial se encuentra con un costo de compra de 1.480 pesos y una venta en 1.530 pesos. Este valor se utiliza en operaciones regulares en bancos y entidades financieras, siendo el tipo de cambio más controlado por el gobierno. Sin embargo, es importante tener presente que muchos argentinos optan por alternativas en el mercado paralelo.

Por otro lado, el dólar blue, que es el valor que se refleja en el mercado informal, muestra un costo de compra de 1.540 pesos y una venta de 1.560 pesos. Esta diferencia en el tipo de cambio se debe a la elevada demanda de divisas que supera la oferta en canales oficiales, generando un aumento en su cotización.

También es relevante mencionar el dólar mayorista, el cual se encuentra en 1.502 pesos para la compra y 1.511 pesos para la venta. Este es el tipo de cambio que utilizan las grandes empresas en transacciones de alto volumen y suele ser más cercano al dólar oficial.

En el ámbito financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) se posiciona en 1.597,2 pesos para la compra y 1.597,7 pesos para la venta. Este tipo de cambio es utilizado por quienes buscan llevar su capital a cuentas en el exterior, a menudo reflejando un costo más alto debido a las regulaciones y restricciones existentes.

Por su parte, el dólar cripto, que se refiere al valor del dólar a través de transacciones en criptomonedas, se encuentra en 1.593,4 pesos para la compra y 1.596,55 pesos para la venta. Este valor ha cobrado relevancia en los últimos años, dado el auge de las criptomonedas en Argentina.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se aplica a compras realizadas en el exterior o en moneda extranjera con tarjetas de crédito, muestra una cotización de 1.924 pesos para la compra y 1.989 pesos para la venta. Este tipo de cambio puede incluir recargos según las políticas del banco emisor y otras normativas.

En resumen, las diferencias entre estos tipos de cambio afectan a la economía cotidiana de los argentinos, quienes buscan ajustarse a las diversas realidades del mercado. Factores como la inflación, la especulación y las decisiones políticas del gobierno impactan directamente en la fluctuación de estos valores.