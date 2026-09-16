Deportivo Español emprende acciones legales contra Caruso Lombardi por irregularidades en concesiones

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La actual dirigencia de Deportivo Español, liderada por María Sol Méndez, ha decidido llevar a la justicia a Ricardo Caruso Lombardi, acusándolo de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Una auditoría ha puesto al descubierto que el exentrenador y exmanager se apropió de manera ilegítima de la concesión y explotación de dos canchas de césped sintético del club hasta el año 2036, a través de un tercero, Uriel Videtta, y de Zoe Capital, una firma de Leonardo Cositorto, asociada a la estafa piramidal de Generación Zoe.

El acuerdo, considerado leonino y firmado durante la gestión anterior de Diego Elías, no fue aprobado por la Comisión Directiva ni por la Asamblea, y estipulaba que el club recibiría únicamente $1.000.000 anuales por una hora de uso diario, un ingreso que nunca llegó a percibir.

Además, dicho contrato limitaba el uso de las canchas para las divisiones inferiores del club de Bajo Flores a una sola vez por semana.

Frente a la decisión de rescindir el contrato irregular, Caruso Lombardi amenazó a los directivos con "matarlos" mediáticamente en TN Deportivo y en el canal de streaming Aura si no reconsideraban su postura, lo que podría constituir un delito de extorsión.

Durante el tiempo que duró la concesión, Caruso y sus socios realizaron una subconcesión para construir un buffet sin contar con el permiso de obra correspondiente, lo que violó tanto normativas del Gobierno de la Ciudad como legislación nacional.

Este local operó de manera ilegal y fue clausurado por la Agencia Gubernamental de Control tras múltiples infracciones.

La situación se complica aún más, ya que el contrato fue firmado en un período en que Deportivo Español no contaba con la autorización de uso de tierras por parte de la Ciudad de Buenos Aires, la cual fue obtenida recién en diciembre de 2025.

Para contextualizar, cobrar cánones o arrendar tierras públicas a terceros simulando derechos de explotación se encuentra tipificado en el artículo 181 del Código Penal, lo que suma una causa más contra el exentrenador.