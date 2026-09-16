Instituto-Talleres, un historial de más de 300 partidos

El clásico entre Instituto y Talleres ya tiene 314 ediciones en la historia, toda una imponente cifra que denota la trascendencia de este choque en el concierto del fútbol de Córdoba y del interior del país.

EN EL GENERAL, TALLERES LLEVA UNA VENTAJA DE 62 VICTORIAS

En total y considerando todas las competencias y también encuentros amistosos, Talleres ganó 152 (601 goles), Instituto venció en 90 (462 goles) y empataron 72 veces.

EN AFA, TALLERES AVENTAJA A LA GLORIA POR 3

Teniendo en cuenta partidos bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estos son los números: jugaron 59 partidos, Talleres ganó 23 (74 goles), Instituto se impuso en 20 (71 tantos) y empataron 16.

El choque bautismal entre Talleres e Instituto se produjo el 6 de abril de 1919, en un amistoso jugado en cancha de Instituto, por entonces ubicada en la manzana comprendida entre calles Tucumán, Sucre, Antonio del Viso y Baigorrí, según los datos del libro de los 100 años de la Liga Cordobesa editado por Panorama Match. Fue victoria albiazul por 2-1, a pesar de jugar con un hombre menos, ya que no logró completar su cuadro.

EN PRIMERA, LA DIFERENCIA DE LA “T” ES DE DOS

Se enfrentaron 38 veces en torneos de Primera División. Talleres salió vencedor en 14 oportunidades y convirtió 51 goles, en tanto que el equipo de Alta Córdoba ganó en 12 ocasiones, y anotó 51 conquistas. Finalizaron igualados en 12 oportunidades.

DE LOCAL, INSTITUTO ESTÁ MEJOR

Bajo el ámbito de Primera División, este fin de semana se jugará el partido 19 siendo Instituto local. Hasta aquí se encuentran 8 triunfos de la "Gloria", 6 de la “T” y 4 empates.

DESDE 2023 (ASCENSO DE INSTITUTO), TALLERES TIENE UNA VICTORIA MÁS

Desde que Instituto volvió a ascender en 2022, ya jugaron 7 veces en la máxima categoría, con dos triunfos de Talleres, una de la "Gloria" y cuatro empates.

Los resultados desde 2023:

… 02/04/2023 | Instituto 0-3 Talleres

… 16/09/2023 | Talleres 0-0 Instituto

… 12/02/2024 | Instituto 2-2 Talleres

… 03/08/2024 | Talleres 1-1 Instituto

… 03/05/2025 | Talleres 1-2 Instituto

… 16/11/2025 | Instituto 0-0 Talleres

… 12/03/2026 | Talleres 2-0 Instituto

Informe de Gabriel Rodríguez