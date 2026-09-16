Un fósil de 240 millones de años reescribe la historia de los dinosaurios

Un equipo de investigación internacional identificó un nuevo animal prehistórico que habitó lo que hoy es Tanzania hace aproximadamente 240 millones de años, durante el período Triásico. La especie, denominada Dinodontosaurus isiyavamanda, podría no solo añadir un nuevo ejemplar al registro fósil, sino que también podría ayudar a los científicos a fechar con mayor precisión una de las regiones fósiles más importantes del mundo y refinar la cronología de las etapas más tempranas de la evolución de los dinosaurios.

Los hallazgos fueron publicados el 15 de septiembre en el Journal of Vertebrate Palaeontology. Sugieren que algunos fósiles de Tanzania, que anteriormente se consideraban candidatos para ser los primeros dinosaurios, podrían ser en realidad más jóvenes de lo que se pensaba.

Un misterio fósil de más de 60 años

La historia comenzó en 1963, cuando una expedición británica recolectó una gran cantidad de fósiles de sinápsidos de lo que hoy es Tanzania. Los sinápsidos son vertebrados de linaje mamífero que fueron ampliamente diversos mucho antes de que los dinosaurios dominaran los ecosistemas terrestres. Los fósiles fueron finalmente colocados en las colecciones del Museo de Historia Natural de Londres. Muchos fueron estudiados, pero otros quedaron solo parcialmente examinados, dejando preguntas sin respuesta sobre a qué animales pertenecían y qué podían revelar sobre los ecosistemas que existieron hace aproximadamente 240 millones de años.

Entre el material se encontraba un esqueleto asociado no descrito de un grupo herbívoro de sinápsidos conocido como dicinodontes. Los investigadores examinaron ese espécimen junto con un cráneo fragmentario descubierto más recientemente. Su análisis mostró que ambos pertenecían al género Dinodontosaurus. Esto fue una sorpresa, ya que hasta ahora, Dinodontosaurus solo se había confirmado en América del Sur.

Una comparación anatómica más cercana mostró que los fósiles tanzanos representaban una especie desconocida para la ciencia. Los investigadores la nombraron Dinodontosaurus isiyavamanda, donde el nombre de la especie hace referencia a la tierra del pueblo Wamanda, que habita en la región de Tanzania donde se descubrieron los fósiles.

Un nuevo vínculo entre África y América del Sur

La identificación tiene una importancia más amplia porque las rocas que contienen Dinodontosaurus isiyavamanda son los mismos depósitos geológicos que también han producido fósiles propuestos como los dinosaurios más antiguos. Los científicos habían vinculado previamente esas rocas tanzanas con depósitos en Sudáfrica, ya que se pensaba que ambas regiones contenían algunos de los mismos géneros fósiles. Esos depósitos sudafricanos se consideraron de edad triásica media.

El nuevo descubrimiento de Dinodontosaurus cambia esa comparación. Debido a que ahora se conoce el mismo género tanto en Tanzania como en América del Sur, los investigadores tienen una nueva forma de correlacionar las secuencias de rocas portadoras de fósiles en esas regiones. La presencia de Dinodontosaurus en ambos lugares indica que los depósitos probablemente son equivalentes en edad.

Fechas radiométricas recientes de las rocas sudamericanas sugieren que estas secuencias portadoras de los primeros dinosaurios son hasta 10 millones de años más jóvenes que las rocas comparables en Sudáfrica. Esto fortalece la teoría de que los depósitos tanzanos ya no deberían considerarse evidencia de los dinosaurios potencialmente más antiguos. En cambio, los científicos pueden necesitar reconsiderar tanto el tiempo como la geografía de las etapas más tempranas de la evolución de los dinosaurios.

Revisando la cronología del origen de los dinosaurios

Hady George, estudiante de doctorado en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol y autor principal, afirmó: "Nuestro descubrimiento marca el primer registro confirmado del género Dinodontosaurus fuera de América del Sur. El hallazgo vincula las rocas portadoras de fósiles tanzanas y sudamericanas, mostrando que son de edad equivalente. Esto ayuda a confirmar que los candidatos a dinosaurios más antiguos de Tanzania probablemente no son más viejos que los de América del Sur, refinando así la cronología de los orígenes de los dinosaurios. Proyectos de investigación futuros examinarán el material fósil restante y explorarán la biomecánica y ecología de los dicinodontes del Triásico.

El descubrimiento también tiene una historia científica inusualmente larga. El paleontólogo Nigel Larkin, investigador visitante en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Reading y coautor, estudió el esqueleto de dicinodonte hace décadas y ya sospechaba que representaba una especie nueva para la ciencia. "Estudié este esqueleto de dicinodonte para mi tesis de maestría en el University College London en 1994 y lo consideré una especie nueva para la ciencia, pero me tomó casi 30 años comenzar el proceso de publicación. Me alegra haber esperado, ya que el equipo internacional que formamos, liderado por Hady George, ha hecho un trabajo increíble al desarrollar esta historia con mucho más detalle y profundidad de lo que podría haber logrado por mi cuenta.

Las técnicas han mejorado enormemente en los últimos 30 años; ahora podemos hacer mucho más con escaneos micro-CT, etc., para examinar tales especímenes de lo que jamás hubiéramos imaginado en la década de 1990, y la colaboración internacional es mucho más fácil. Y, ¿qué son 30 años? Es un abrir y cerrar de ojos en comparación con la edad de este espécimen prehistórico.

Los fósiles antiguos de los museos pueden transformar la ciencia

El trabajo resalta el valor científico de volver a examinar fósiles que han estado almacenados en colecciones de museos durante décadas. Dr. Mike Day, curador de tetrápodos no mamíferos en el Museo de Historia Natural de Londres, explicó: "Este espécimen fósil de Tanzania ha estado bajo nuestro cuidado durante más de 60 años, y es maravilloso que su identidad haya sido revelada. Al demostrar que Dinodontosaurus vivió en América del Sur y en el este de África, ofrece una visión de nuestro planeta hace 240 millones de años. Esto demuestra cómo la revisión de colecciones de museos puede cambiar nuestra comprensión del pasado tanto como el hallazgo de nuevos fósiles en el campo, subrayando la importancia de cuidar estos valiosos registros de la vida en la Tierra.

Los científicos aún tienen mucho más material por investigar. Una parte sustancial de los restos de Dinodontosaurus de Tanzania aún no ha sido completamente estudiada, especialmente el esqueleto postcraneal, que incluye huesos del cuerpo distintos del cráneo. La investigación futura examinará esos restos con mayor detalle y los comparará con los fósiles de Dinodontosaurus de América del Sur. El equipo también planea estudiar la biomecánica de Dinodontosaurus y los dicinodontes relacionados. Ese trabajo podría ayudar a explicar cómo varias especies de grandes animales herbívoros pudieron vivir juntas en ecosistemas triásicos millones de años antes de que los dinosaurios alcanzaran el dominio.