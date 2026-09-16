Raphael tendrá su propia serie biográfica: "Aquel" se estrena en octubre

Por Susana Manzelli

“Aquel” es la nueva serie biográfica que recorrerá la vida del cantante español Raphael, desde sus orígenes humildes en la España de la posguerra hasta su consolidación como una figura internacional de la canción. La producción repasará distintos momentos de la trayectoria del artista y su camino hasta convertirse en uno de los grandes nombres de la música española.

La ficción contará con ocho episodios y abarcará cinco décadas de la vida de Miguel Rafael Martos Sánchez, nacido en Linares, Jaén, el 5 de mayo de 1943. Con el paso de los años, el cantante adoptó Raphael como nombre artístico y construyó una carrera que trascendió las fronteras de España.

La historia incluirá sus comienzos artísticos en Madrid, el impacto de sus primeras canciones y la expansión de su carrera fuera del país. La serie mostrará distintas etapas de su recorrido personal y profesional, desde sus primeros pasos hasta su reconocimiento internacional.

“Aquel” se estrenará el 9 de octubre y tendrá a Javier Morgade (“Culpa tuya”, “El jardinero”) en el papel de Raphael durante su juventud. Carlos Santos (“El refugio atómico”) interpretará al cantante en su madurez, completando las diferentes etapas de la vida que abordará la producción.