FOTO: Intendente de Pilo Lil denuncia amenazas con cuchillo por parte de exjefe comunal en Neuquén

Neuquén, 16 de septiembre (NA) -- El intendente de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, presentó una denuncia tras ser amenazado con un cuchillo por el exjefe comunal Eliseo Díaz durante una acalorada discusión en una reunión de trabajo. Este incidente, que incluyó golpes y empujones, está siendo investigado por las autoridades policiales y judiciales de Neuquén.

El altercado se produjo el pasado viernes al mediodía en un parador turístico de la localidad y se originó a raíz de un pedido de Díaz para usar un camión perteneciente a la Comisión de Fomento para trasladar fardos de pasto. Infante solicitó a Díaz que presentara una nota formal para justificar el uso del vehículo, lo que desató el conflicto.

Infante relató que la reacción de Díaz fue muy agresiva, comentando: "hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido". El enfrentamiento, que se extendió por aproximadamente 20 minutos, incluyó insultos y forcejeos, y culminó cuando Infante intentó sacar a Díaz del lugar.

"Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros. Y sigue gritando que me iba a matar. Si estiraba el brazo, me apuñalaba", denunció Infante.

En la reunión también estaban presentes la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Raquel Fantini, pareja de Infante, quien se interpuso entre ambos durante el momento más crítico del enfrentamiento.

Tras el incidente, efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes intervinieron. Infante presentó una denuncia formal y Díaz fue interceptado y demorado mientras se dirigía hacia el destacamento policial.

Además, Infante indicó que un hijo del exjefe comunal lo amenazó en su oficina, lo que motivó una segunda presentación ante la policía. El intendente atribuyó el conflicto a diferencias políticas y administrativas relacionadas con la gestión de la Comisión de Fomento.

Por su parte, Belén Griselda Alfonso, esposa de Díaz, ofreció una versión alternativa de los hechos. Reconoció que hubo empujones y golpes, pero negó que su esposo haya utilizado un cuchillo y afirmó que Infante fue quien inició la agresión al tomar a Díaz del pecho. El exjefe comunal no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, que revisará las grabaciones de las cámaras de seguridad y tomará los testimonios de las cuatro personas presentes para determinar lo sucedido y establecer responsabilidades legales.