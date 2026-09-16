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Emotivo pedido de casamiento de Chocolatito a Yipio en Gran Hermano: Generación dorada

La finalista uruguaya recibió la visita de sus seres queridos y protagonizó el momento más romántico de la velada.

16/09/2026 | 07:17Redacción Cadena 3

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Emotivo pedido de casamiento de Chocolatito a Yipio en Gran Hermano: Generación dorada

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Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La participante Yipio Pintos vivió un momento inolvidable en la casa de Gran Hermano: Generación dorada cuando su pareja, a quien llama cariñosamente "Chocolatito", la sorprendió con una inesperada propuesta de matrimonio durante su breve visita al reality.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Gran Hermano: Generación dorada se prepara para disputar la gran final entre las finalistas Yipio Pintos y Solange Abraham, después de más de seis meses del ciclo.

En la última emisión del programa, los familiares de las jugadoras y seres queridos visitaron la casa con el fin de brindar el último apoyo de cara a la final, en un encuentro que estuvo cargado de emoción para los televidentes.

En el caso de la uruguaya, recibió la visita de su novio "Chocolatito" y de su hija Lara, como también la de dos grandes amigas dentro de la casa, Andrea del Boca y La Maciel.

Cuando el encuentro estaba por llegar a su fin, el novio de la participante tomó la palabra y, frente a todas las cámaras, le pidió a Yipio si quería casarse con él. Según dio a entender, no es la primera vez que lo hace, pero es una forma de ratificar el compromiso frente a una gran audiencia.

"Voy a aprovechar porque lo hice una vez, arriba de un show, y ahora sin anillo, pero enfrente de todas las cámaras y todas las personas, te quiero pedir si te querés casar conmigo", expresó el novio de la finalista.

Fiel a su estilo divertido y sin ocultar su felicidad, Yipio empezó a gritar "Acepto" y besó a su pareja. Además, no solo se quedó con el romántico gesto, sino que le pidió que empiece a planear los preparativos para poder casarse apenas salga de la casa.

"Y más te vale que lo vayas organizando, porque cuando salga me quiero casar con La nueva escuela", cerró previo a despedirse de su pareja.

Lectura rápida

¿Quién hizo el pedido de matrimonio?
El pedido fue realizado por "Chocolatito", el novio de Yipio.

¿Dónde ocurrió la propuesta?
La propuesta tuvo lugar en la casa de Gran Hermano: Generación dorada.

¿Cuándo se llevó a cabo el evento?
El evento ocurrió durante la visita de familiares en la emisión del 16 de septiembre.

¿Cómo reaccionó Yipio ante la propuesta?
Yipio aceptó emocionada y pidió que se comiencen los preparativos de la boda.

¿Qué dijo Chocolatito durante la propuesta?
Dijo que era un momento especial y que quería reafirmar su compromiso frente a las cámaras.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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