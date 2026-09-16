Alec Brooke, el esgrimista inglés que eligió representar a Argentina en los Juegos Suramericanos

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Alec Brooke, un esgrimista de 21 años originario de Londres y ex campeón británico, ha hecho su debut con la selección argentina en la disciplina de espada masculina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El joven atleta, que se formó en la Universidad de Princeton y se graduó en el Westminster School, decidió representar a Argentina, el país de origen de su madre, Marissa, después de un encuentro fortuito con el destacado esgrimista José Domínguez.

Durante un combate internacional, Domínguez se percató de que Brooke llevaba una remera de Lionel Messi debajo de su chaqueta de esgrima. Tras confirmar su conexión con Argentina, le propuso unirse al equipo nacional.

Para fortalecer su lazo con el país, en 2024, el esgrimista tomó un curso de Cultura y Lengua Argentina en la Universidad Torcuato Di Tella.

La llegada de Brooke al equipo argentino representa un aporte significativo, dado que fue número uno en el ranking mundial cadete y séptimo en la categoría junior bajo la bandera británica.

Brooke ha cosechado medallas de oro en el Campeonato de la Commonwealth 2022 y en el Europeo Junior 2025, además de obtener el subcampeonato mundial junior en 2024.

En su paso por Estados Unidos, destacó en la Ivy League de la NCAA, donde recibió el reconocimiento All-American durante tres años consecutivos mientras estudiaba Economía, Matemáticas y Finanzas.

El deportista, aficionado del West Ham United, decidió no seguir el partido de su equipo en la Premier League para concentrarse en su debut en Santa Fe, que tuvo lugar el martes 15 de septiembre.

En la fase de grupos de la modalidad individual, logró una victoria contra el chileno Jorge Valderrama (5-1), aunque sufrió derrotas ante competidores de Colombia, Brasil, Paraguay y Panamá.

A pesar de este desempeño irregular, logró clasificar a la Tabla de 16, donde se enfrentará nuevamente al brasileño Nicolas Deguchi, buscando avanzar en la competencia también por equipos.