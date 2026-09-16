Trabajadores de Crucero del Norte protestan por deuda salarial y denuncian vaciamiento de la empresa
Los trabajadores de Crucero del Norte realizan una retención de tareas por sueldos adeudados y denuncian vaciamiento. Exigen una solución a la crisis interna que afecta a la empresa.
16/09/2026 | 15:15Redacción Cadena 3
FOTO: Crisis en Crucero del Norte: trabajadores en pie de lucha
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Panorama Federal
En la Tablada, los trabajadores de la empresa de colectivos de larga distancia, Crucero del Norte, denuncian un vaciamiento y llevan a cabo protestas con retención de tareas. La medida afecta a un total de 400 empleados que exigen el pago de sueldos adeudados por parte de cinco empresas del grupo.
Leonardo, uno de los integrantes del movimiento, explicó: "Cuando recibimos primero una información de acá, de Tablada, que uno de los dueños había bajado las persianas, comenzamos a hacer retención de tareas en todos los galpones y en todas las áreas, tanto de Misiones, donde está el área central, como en Iguazú, Tablada y La Plata".
La situación se complica por una disputa familiar entre los socios de la empresa. “La única información que tenemos es que es una pelea familiar entre socios, que son la familia Koropesky, y hasta que ellos no solucionen eso, no nos van a abonar”, añadió Leonardo.
Los trabajadores permanecen firmes en su reclamo hasta obtener una respuesta favorable por parte de la dirección de Crucero del Norte.
Informe de Pilar Gil Peris
Lectura rápida
¿Qué sucede en Tablada? Los trabajadores de Crucero del Norte realizan protestas por un vaciamiento y el pago de sueldos adeudados.
¿Quiénes están involucrados? Los trabajadores de Crucero del Norte y la familia Koropesky, dueños de la empresa.
¿Cuándo comenzaron las protestas? Las protestas comenzaron tras recibir información de que uno de los dueños había cerrado las instalaciones.
¿Dónde se llevan a cabo las protestas? En Tablada, Misiones, Iguazú y La Plata.
¿Por qué están protestando? Exigen el pago de sueldos adeudados y una solución a la disputa familiar entre los socios.